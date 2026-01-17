Как провалился проект "русской виагры"

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 18+

Миллиард рублей в России выделили на изобретение отечественного аналога "виагры". Потратили в полтора раза больше, но попытка не удалась. Ничего из заявленного в проекте не смогли сделать: за 10 лет так и не достроили нужную лабораторию. Хотели разводить своих оленей (кабаргу), но вырастили мало и с опозданием на 4 года, а мускус из них стоит в 30 раз дороже, чем на рынке. Сырье стали закупать, не производить сами, выдали авансов на сотни миллионов рублей подрядчикам, которые не выполнили обещания, и даже штрафы с них списать не удалось. За это время рынок уже наполнился дешевыми и работающими аналогами, и "оленья виагра" стала просто не нужна. В итоге потратили в 1,6 раза больше, чем планировали: вместо одного миллиарда – 2,4 млрд рублей.

Примерно каждый десятый мужчина 40–70 лет сталкивается с тяжёлой проблемой, в 40 лет у 22% наблюдается импотенция, к 70 годам уже почти у половины, об этом говорят исследования главного уролога Минздрава России Дмитрия Пушкаря. Всё чаще трудности появляются и у молодых: до 10% случаев у мужчин моложе сорока страдают эректильной дисфункцией. Тут ещё Росстат опубликовал данные по инфляции за первые недели 2026 года: с 1 по 12 января цены выросли на 1,26% , это почти в полтора раза выше, чем ожидал Банк России.

На разработку лекарства государство выделило миллиард, без результата. А мужчин, которые могут в силу возраста функционировать без этой таблетки, отправляют воевать, на верную смерть или инвалидность, выплачивая им при этом миллионы. Трудно представить более странный способ решать проблему повышения рождаемости.

Демограф Алексей Ракша в интервью изданию "Окно" говорит, что, вероятно, России за 2025-ый год родилось меньше всего детей за два с лишним века.

– Но при этом по рождаемости никаких антирекордов нет, потому что рождаемость – это на одну женщину считается количество детей. И антирекорд был в 1999 году: 1,16 ребенка на одну женщину, либо, что то же самое, 116 детей на 100 женщин условного поколения. А в прошлом году, по официальным данным, это 137-138. Я вообще считаю, что около 140. 137-140 – это число детей на 100 женщин условного поколения за 2025 год. И это далеко не антирекорд для России, в отличие от огромного числа других стран. Например, в Европе в прошлом году побиты антирекорды по рождаемости. Во Франции 153 ребенка на 100 женщин, это для мирного времени антирекорд. Это выше, чем в России, но выше не принципиально.

Начиная с 2007-го, когда ввели маткапитал на многодетность, рождаемость третьих и последних детей в России росла, и только в 2025 году начала снижаться, впервые за много лет. Объясняется это достаточно глубоким провалом рождаемости вторых детей несколькими годами ранее.

А этот провал, в свою очередь, произошел из-за переноса основной части маткапитала с второго ребенка на первого. Безграмотное решение, к сожалению, которое до сих пор не отменено, не скорректировано, и уже это все поняли. Но государственная машина имеет проблемы с задним ходом, с признанием ошибок. Надеюсь, что эта ошибка каким-то образом будет исправлена. Хотя непонятно, как именно отменять выплату на первого ребенка, это политически не очень выгодное решение. Но вводить крупную выплату на второго и третьего ребенка необходимо, это ключ к хоть какому-нибудь росту рождаемости. Если бы те же самые деньги, которые выделяются совокупно на семейную и демографическую политику, были использованы грамотно, то Россия вполне могла бы стать чемпионом в Европе по рождаемости, даже при тех же выплатах. А если хотя бы половину выплат денег, которые идут на войну, пустить на демографию, то Россия вообще могла бы показать всему миру пример, как нужно этим заниматься.

Официальная статистика становится делом непростым и непрозрачным. Она практически пропала. Осталось совсем мало индикаторов в открытом доступе, по которым можно о чем-то судить. У нас осталось только суммарность рождаемости, то есть суммарность рождаемости третьих и последующих детей. Мы про военную смертность знаем гораздо больше, чем про обычную, гражданскую, мирную. Более того, нужную статистику не дают даже совершенно системным специалистам, руководителям, каким-то образовательным учреждениям. Думаю, что к ней имеют доступ только, видимо, какие-то очень высокопоставленные лица, которые в демографии не разбираются. Если они раньше в основном не могли принять правильных решений, то сейчас и подавно. Потому что у специалистов доступа к этим данным нет