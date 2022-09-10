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Как российские генералы проспали наступление украинской армии? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Сергей Шойгу, Владимир Путин, Олег Салюков

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 36-й недели 2022 года

Хроника войны: первый серьезный военный успех ВСУ. Украинская армия отбила у российских сил Балаклею и взяла под контроль Купянск, расположенные в Харьковской области.

За пандусы и против войны. В России продолжается "триединый" день голосования. В 14-ти субъектах Федерации выбирают новых глав. Почему независимые кандидаты, не боясь уголовных дел, выдвинулись на муниципальные выборы в Москве?

Холодная зима 2023-го: почему рецессия может стать полезным уроком для ЕС? Успела ли Европа подготовиться к зиме без российского газа? Как будет выглядеть экономический закат России после вступления в силу шестого пакета экономических санкций?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с военным экспертом Михаилом Самусем, финансистом Андреем Мовчаном и муниципальным депутатом Андреем Моревым.

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