Хроника войны: первый серьезный военный успех ВСУ. Украинская армия отбила у российских сил Балаклею и взяла под контроль Купянск, расположенные в Харьковской области.

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