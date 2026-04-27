"Чисто на мясо пойдешь". Как российских студентов вынуждают идти на войну

Российских студентов массово агитируют отправиться на войну. Телеграм-канал "Мобилизация" опубликовал скрин распоряжения Минобрнауки РФ за подписью замминистра Айрата Гатиятова, адресованного региональным министерствам образования. В нем содержится требование к руководителям образовательных учреждений более активно агитировать учащихся заключать контракты с Минобороны. В ход идут не просто уговоры и убеждения, но и откровенный обман, угрозы и шантаж. Студентов отчисляют за несданный экзамен или зачет и обещают восстановить только в случае подписания контракта.

"Подпишешь – потом автоматом все сдашь"

В начале 2026 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил ректорам крупнейших российских вузов, что контракт с Минобороны должны заключить не менее 2% студентов. Об этом Faridaily рассказал знакомый ректора одного из московских вузов. Этот ректор присутствовал на встрече с министром, на которой был озвучен целевой ориентир. Встречу с Фальковым по этой теме подтвердил собеседник в руководстве одного из сибирских вузов.

19 апреля стало известно о том, что в Новосибирском колледже питания и сервиса отчислили 14 студентов. Им сразу же предложили подписать контракт, рассказали редакции Сибирь.Реалии бывшие однокурсники отчисленных.

В приказе за подписью директора Новосибирского колледжа питания и сервиса Дарьи Федосеевой говорится, что студентов отчислили "за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана". Поводом для отчисления стал зачет, который учащиеся не сдали.

– Это ребята из трех групп – повара, технологи и аппаратчики. Главное, все на четвертом курсе уже, выпуститься должны были в этом году. А завалили "техэксплуатацию оборудования", – говорит учащаяся колледжа Анна (имена наших собеседников мы изменили по соображениям безопасности). – Это один из самых занудных предметов. Но сколько здесь учусь – все его всегда досдавали. Некоторые и по 4 раза приходили. Не мытьем так взяткой. В этот раз кто завалил первый раз, даже на первую пересдачу не допустили. Жесть полная. Так никогда не было.

По словам отчисленных студентов, их собрали под предлогом пересдачи и объявили, что такой возможности у них не будет.

– И как единственную возможность предложили подписать контракт на "СВО". Мол, тогда отчисление задним числом отменят. И при этом выдадут диплом. Даже без пересдачи! То есть для тех, кто подписал контракт, они сдачу зачета автоматом прописали! Полный беспредел. Пара человек подписали. Потому что боялись остаться без диплома. Моего приятеля мама даже возмущаться и разбираться не стала, сказала: "Забирай документы, пойдешь в частный колледж". Мол, валим отсюда, – говорит другая студентка колледжа Марина. – Они уже присмотрели другой колледж, правда, специальность будет другая и зачислят только с третьего курса. Они сказали: это даже к лучшему, потому что по специальности технолога он все равно не пойдет работать, его пристроят в фирму родителей в любом случае. А колледж они изначально выбрали "легкий" (универ парень бы совсем не потянул), чтобы время перед армией продлить. А сейчас даже после колледжа его от срочной службы в армии отмажут. Сказали, что любые деньги заплатят, но найдут способ. Наслышаны, как их там по беспределу на контракты садят.

По словам нашей собеседницы, подписать контракты согласились ребята, которые "на бюджете".

– Лично я их плохо знаю, но парни из того потока сказали, что там в семьях трудности с деньгами и отношения с родными не очень. То есть те, что подписали, очень боялись родителей, их реакции на отчисление. И типа "решили проблему", чтобы не беспокоить папу с мамой. Теперь папа одного из них ревет. Им пообещали контракт, в котором будет прописано "оператор БПЛА", но потом оказалось, что это отдельное приложение к контракту. И оно ничего не значит и их вместе с этим приложением кинут в штурмовики, пикнуть никто не успеет, – говорит Марина.

Знакомая другого обманутого студента из Забайкалья Римма рассказала редакции о том, что ее знакомому Данилу Б. также объявили, что он подписывает якобы не военный контракт, а договор на управление автомобилем в тылу.

– По его словам, там не было ни слова про зону военных действий, контракт или службу в зоне "СВО". Речь шла про конкретную военную часть в Уссурийске. Когда он подписал, им сказали, что это настоящий контракт и никаким водителем он не будет. Пойдет обычным штурмовиком. "Ты же не особо водишь, зачем нам тратить время на твое обучение?!" Чисто на мясо пойдешь – я вот так эти слова поняла. Родители поехали в часть в Приморский край на последние деньги. Но могут не успеть. Мой брат, он с ним дружит, говорит, что два дня Данил уже на связь не выходит. А накануне их уже планировали кинуть в зону "СВО", – говорит Римма.

"Барьер – родители"

Начальник пункта отбора на контрактную службу в Екатеринбурге Дмитрий Деменков в середине апреля публично заявил о том, что студенты редко соглашаются на контракт.

С ноября 2025 года на службу в беспилотных войсках согласился только 21 студент.

"Среди учащихся техникумов и колледжей желающих заметно больше, – заявил Деменков в программе "Акцент" телеканала ОТВ. – Сейчас больше студентов идет именно со средним профессиональным образованием. Студенты с высшим, они, наверное, еще пока думают. Есть определенные барьеры внутри. Конечно, парням по 18 лет, есть еще барьер – родители".

Контракт с Минобороны Деменков назвал "уникальным", так как он якобы заключается на один год, и студент "может взять академический отпуск".

Правозащитники говорят, что это ложь и командование имеет право не увольнять студентов из войск БПЛА через год после заключения контракта.

– Минобороны подтвердило, что командование вправе, но не обязано увольнять студентов, вступивших в отряд БПЛА, – говорит правозащитник Роман Петров. – В ответе министерства сказано, что при решении об увольнении из отрядов БПЛА командиры должны руководствоваться подпунктом "б" пункта 1 указа президента от 3 августа 2023 года №580. А в этом пункте сказано, что увольнение военнослужащего – это право, но не обязанность командования! То есть это обычный военный контракт. На сегодня они в России бессрочны!

При этом студентов в разных российских городах активно вербуют в отряды БПЛА с начала 2026 года. С марта студенты разных учебных заведений жалуются на шантаж и угрозы, в том числе несдачей экзаменов и отчислением.

Паблик "Инцидент Кузбасс" во "Вконтакте" 20 апреля опубликовал пост о том, как учащихся Анжеро-Судженском политехнического колледжа убеждают становиться операторами БПЛА под угрозой отправки "на передовую". Иначе, если те будут отчислены, их данные сразу попадут в военкомат. На аудиозаписи, сделанной, как утверждается, во время встречи с с сотрудницей колледжа (вероятно, это Оксана Федорова, преподающая "основы безопасности и защиты Родины"), она говорит о том, что отчисленные и ушедшие в академ моментально, с вероятностью 80%, попадут на СВО. "Повестка придёт уже на следующий день, а контракт он в армии подпишет – это 80%". В качестве альтернативы преподаватель предлагает устроиться оператором БПЛА, якобы подальше от самой боевой зоны. Другой вариант – идти по обычному контракту, став "пушечным мясом" на передовой. Педагог также напомнила, что среди студентов колледжа были добровольцы, отправившиеся на войну – уже тридцать пять из них попали на мемориальную доску, "и месяца" не пробыв на фронте.

Как отмечает Faridaily, в 2025 году в российских вузах учились 2,2 миллиона мужчин. Если университеты выполнят требование Минобрнауки завербовать не менее 2% студентов, то в российскую армию дополнительно вступят 44 тысячи человек. Если такой же норматив поставили и перед техникумами, то всего контракт заключат не менее 76 тысяч мужчин.

Ранее в открытом доступе появился внутренний документ Минобороны, согласно которому в беспилотные войска в 2026 году собираются набрать 78,8 тысячи человек.

К середине марта издание "Гроза" подтвердило факты агитации на контракт в 194 вузах и колледжах по всей России. Жалобы на давление со стороны учебных заведений поступают ежедневно, сообщает проект. В Санкт-Петербурге аналогичные предложения рассылает администрация СПбГУ, а также не менее 16 петербургских вузов, включая Политех, ЛЭТИ и ГУАП. На Урале официально объявил о наборе студентов Уральский федеральный университет (УрФУ). Аналогичные предложения появлялись на ресурсах Уральского государственного горного, юридического и лесотехнического университетов. Во Владивостоке в главном корпусе Дальневосточного федерального университета расставили таблички с приглашением заключить контракт. В Москве агитация появляется в официальном студенческом приложении МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Агитация в вузах принимает самые безумные формы. В начале марта студенты Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) записали речь декана факультета управления и информатики в технологических системах Алексея Скрыпникова. В ней он, мотивируя на контракт, предлагал студентам представить, как насилуют их близких:

"Есть тут мужчины или нет в аудитории? Нет? Мне стыдно за вас! <...> Вы немножко подумайте, чьи вы потомки. Как вы будете смотреть девочкам в глаза, когда их будут насиловать? У кого есть девочка? Есть? Ну, представьте, как ее будут насиловать фашисты. Подумали о том, как вашу мамку будут... Издеваться?"

В конце апреля украинские спецслужбы сорвали одну из подобных вербовок в Кубанском государственном аграрном университете. К закрытой конференции университета, на которой руководство вуза и приглашенный военный агитировали студентов подписывать контракты с Минобороны для участия в войне против Украины, подключился человек, представившийся украинским военным.

Это выяснилось, когда модераторы дали слово человеку, которого они считали участником "СВО". Он заявил, что "на самом деле военный, только не русский, а украинский".

"И хочу вам сказать: не дай бог вы пойдете сюда, мне придется вас убить, каждого, кто подпишет данный контракт. Лица ваши все срисованы, так же, как и ректора, так же, как и тех, кто представлял только что это все вам, военного, который только что рассказывал про это", – обратился он к молодым людям.

Военный ВСУ также напомнил студентам, что российская армия не может сдвинуть линию фронта уже четыре года, неся при этом огромные потери.

"Кладбище размером с две страны. И каждого, кто придет на украинскую землю, мы убьем", – пояснил военный. Перед этим он рассказал учащимся историю о двух российских операторах БПЛА с позывными "Гудвин" и "Эрнест". После того как профессиональные военные пожаловались на вымогательства со стороны командиров, их, по словам военного, отправили в "мясной штурм", где оба погибли.