Как убивает пропаганда. Вера Васильева – об эпизоде с Карауловым

Недавно в подмосковном доме журналиста (я-то на самом деле считаю его пропагандистом) Андрея Караулова провели обыск в связи с уголовным делом о клевете, возбуждённым по заявлению главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова). Сам телеведущий находится за границей. Одиозная фигура Караулова неизбежно возвращает меня к вопросу: можно ли приравнять пропаганду к оружию? На мой взгляд, этот вопрос тем более актуален на фоне происходящего на территории Украины. И ответ уже давно очевиден. Полагаю, что если не бы не эта пропаганда, то не было бы и массовой поддержки гражданами России "специальной военной операции", как нас, живущих здесь, обязывают эту трагедию называть. У меня же всплывает в памяти другой, более давний и менее известный, пример с участием Караулова – о том, как пропаганда если и не убивает в буквальном смысле, то полностью разрушает человеческую жизнь.

Речь идёт о политзаключенном (по оценкам многих российских и международных правозащитных организаций), бывшем сотруднике ЮКОСа Алексее Пичугине. Он сидит в тюрьме уже 19 с половиной лет, дольше всех современных политзэков, без решения справедливого суда. На это дважды указывал Европейский суд по правам человека, когда его юрисдикция еще распространялась на Российскую Федерацию. 19 июня 2017 года ЕСПЧ вынес постановление в пользу Пичугина, усмотрев во втором уголовном деле против него нарушение права подсудимого на справедливое правосудие и, в частности, презумпции невиновности. Это один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства: никто не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и не установлена вступившим в силу приговором суда.

Многие годы российская пропаганда беспрепятственно воздействовала на миллионы зрителей не только в нашей стране, но и за её пределами

В постановлении, в частности, говорилось, что за 12 лет до его вынесения, то есть 5 июня 2005 года, на следующий день после предъявления сотруднику ЮКОСа обвинения, в эфире федеральных телеканалов были сделаны заявления о виновности Пичугина. Эти высказывания прозвучали из уст Владимира Колесникова, занимавшего на тот момент должность заместителя генерального прокурора России, и руководителя следственной группы по делу Пичугина Юрия Буртового. Тогда только предстояли слушания этого дела в Мосгорсуде, и Пичугин планировал просить, чтобы в процессе участвовала коллегия присяжных. Но из-за тех самых телепередач Пичугин был вынужден отказаться от этого своего права. Ведь присяжные тоже телезрители, они могли видеть заявления обвинявших подсудимого чиновников по телевизору. И заранее, до судебного процесса, сформировать мнение о виновности подсудимого.

Пичугин, кстати, напоминал об этом эпизоде на заседании Мосгорсуда 9 июля 2007 года: "Ещё на стадии предварительного расследования по данному уголовному делу 5 июня 2005 года заместитель Генерального прокурора Колесников В. В. выступил на телеканалах ОРТ и НТВ с заявлениями о моей виновности в предъявленных мне по данному делу обвинениях. Также еще на стадии предварительного расследования 11 сентября 2005 года в передаче "Момент истины" [Андрея Караулова] на канале ТВЦ с заявлениями о моей виновности в предъявленных мне по данному делу обвинениях выступил руководитель следственной группы Буртовой Ю. А., в связи с чем я был вынужден отказаться от рассмотрения моего дела судом присяжных".

В итоге процесс завершился приговором о пожизненном заключении. А спустя 12 лет ЕСПЧ признал этот приговор неправосудным (нарушающим Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод). Верховный суд России отказался пересматривать дело, на чём настаивали адвокаты Пичугина. А видеозапись того выпуска "Момента истины" Караулова с тезисами следователя Буртового, который, возможно, способствовал тому, что политзаключенный по сей день находится в застенках, до сих пор можно найти в интернете. Это, кстати, едва ли не единственный эпизод, в котором Буртовой появляется перед телекамерой и говорит публично.

Эта, казалось бы, глубоко трагическая, но все-таки частная история, наверное, не стоила бы того, чтобы к ней возвращаться снова, если бы она не была частью общей картины. Действительно, многие годы российская пропаганда беспрепятственно воздействовала на миллионы зрителей не только в нашей стране, но и за её пределами. Действительно, это одурманило многих и способствовало сегодняшнему разрушению и опустошению – и физическому, и духовному. И я надеюсь, что когда-то справедливый суд все же расставит точки над "i" и даст законную оценку той роли пропагандистов, которую они играли и на протяжении восьми с лишним месяцев катастрофы в Украине, и более чем двадцати лет в головах людей, внимающих картинке российского ТВ.

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции