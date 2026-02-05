Как вербуют на войну

Суд раскрыл в своем решении, что срочников, по прямому указанию Минобороны, агитируют на подписание контракта. Как сообщает "Школа призывника", об этом стало известно из решении суда по иску срочника из Алтайского края, которого уговорили подписать контракт и на следующий же день отправили на войну. Он получил ранение и захотел расторгнуть контракт на том основании, что не понимал правовых последствий подписания документа. Суд ему отказал.

В январе стало известно, что в Приморском крае более ста срочников вынудили подписать контракт в поезде по дороге к месту прохождения службы. Над призывниками издевались, лишали сна.

Мать одного из солдат рассказала Astra, что её сына принуждали подписать документ, не показывая текст и не выдавая копию.

Прокуратура начала проверку воинской части в Приморье, где проходят службу срочники.

Сообщения о принуждении срочников к подписанию контракта стали массовыми в конце 2024 года. Эта практика продолжается и нередко сопровождается угрозами или физическим давлением.

Солдаты заявляют о шантаже, побоях и введении в заблуждение — например, им обещают, что контракт не означает отправку в зону боевых действий. Также фиксируются случаи подделки подписей или начисления контрактных выплат без согласия солдата.

По действующему закону срочники имеют право подписать контракт с первого дня службы. Однако это должно быть добровольным решением.

О том, как власть заманивает срочников на войну, говорим в программе "Лицом к событию" с политиком Андреем Пивоваровым и пресс-секретарём фонда "Идите Лесом" Иваном Чувиляевым.