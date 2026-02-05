Генштаб ВСУ заявил о серии ударов по полигону в Астраханской области

Генштаб ВСУ заявил в четверг о нанесении в январе "серии успешных ударов" по комплексу ангарных сооружений полигона Капустин Яр в Астраханской области.

По данным украинской армии, в этих ангарах "осуществляется предполетная подготовка межконтинентальных и среднемагистральных баллистических ракет".

Удары по полигону, как отмечается, наносились с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности, крылатых ракет FP-5 "Фламинго". "Некоторые здания на полигоне получили повреждения разной степени, один из ангаров повреждён существенно, а часть персонала была эвакуирована", – утверждается в сообщении Генштаба Украины.

Российская сторона информацию пока не комментировала.

С полигона Капустин Яр, по данным украинских военных, запускались баллистические ракеты средней дальности "Орешник" при ударе по Днепру в ноябре 2024 года и по Львову в январе 2026 года. В октябре 2025 года Служба безопасности Украины заявляла, что силам ВСУ удалось уничтожить одну из ракет "Орешник" на самом астраханском полигоне.

"Орешник" - это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил президент России Владимир Путин. Чуть позднее он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано.





Больше новостей Радио Свобода: