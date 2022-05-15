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Политика

"За Z стоят лизоблюды власти". Акции Антивоенного комитета Кубани

Работа Антивоенного комитета Кубани

В Краснодарском крае появился антивоенный комитет. Жители этого региона объединились, чтобы противостоять войне с Украиной. Они заливают красной краской баннеры с буквой Z, расклеивают в городах листовки и рисуют граффити против пропаганды. Участники движения призывают россиян из разных регионов присоединиться к ним.

"Мы испортили десятки баннеров с Z и будем дальше продолжать это делать. Потому что наш край – это не место для фашистов. Не молчите! Присоединяйтесь к Антивоенному комитету Кубани. За Z стоят лизоблюды власти. За Антивоенным комитетом – настоящие люди, что хотят мира" – так написано в одном из постов движения в телеграме.

Противники войны с Украиной действуют на территории России, поэтому они согласились дать интервью "Радио Свобода" лишь на условиях анонимности. Общение журналиста и героя происходило в письменном виде. Собеседник использовал местоимение "мы" и не сообщил о себе никакой личной информации, объясняя это тем, что не будет персонализировать комитет,"так как это не один человек".

– В название адреса вашего канала в телеграме есть слово "Навальный". Вы имеете какое-то отношение к этому политику?

– Мы поддерживаем Навального.

Работа "Антивоенного комитета Кубани"
Работа "Антивоенного комитета Кубани"

– Как и почему появился "Антивоенный комитет Кубани"?

– Те события, которые случились 24 февраля, способствовали возникновению комитета. Мы, те, кто не согласен с политикой Путина и с войной, которую он развязал, заявили об этом сразу через канал "Антивоенный комитет Кубани". Активисты комитета развешивали листовки, рисовали антивоенные граффити.

Промолчать в такой ситуации – значит, быть соучастниками этого преступления. Значит – поддерживать Z-безумие, которое устроили власти. После 24 февраля у нас всех было одно чувство – это должно прекратиться. Мы не хотели и не хотим войны, мы никогда не считали Украину врагом. Наша страна не имела никакого права вмешиваться во внутренние дела другой страны, а тем более лицемерно прикрывать это какой-то миротворческой миссией. Мы знаем, что многие россияне сейчас в упадническом настроении – грустно осознавать, что наша страна стала изгоем и наш родной город увешан баннерами с Z. И мы хотим показать, что за Z стоят лишь трусливые лизоблюды власти. И в стране есть много тех, кто против этого, против войны. Мы думаем, что увидев антивоенную листовку, один человек поймёт, что ещё не всё потеряно, а потом другой и так далее. Плюс мы хотим, чтобы граждане Украины знали, что в России много адекватных людей, которые против этой войны. Хотя мы не знаем, сможет ли наша страна искупить вину перед украинцами.

Мы не хотели и не хотим войны, мы никогда не считали Украину врагом. Наша страна не имела никакого права вмешиваться во внутренние дела другой страны
Почему вы выбрали в качестве протеста листовки и граффити?

– Это в первую очередь вопрос безопасности, хотя такой способ протеста – тоже огромные риски. В таком способе выражения своей позиции нас привлекла вероятность того, что листовки и граффити увидят больше людей, чем человека в пикете. Посредством листовок тот, кто не поддерживает войну, узнает, что он не один, что нас таких много. В принципе так и вышло: движение комитета заметно возросло за это время.

Работа "Антивоенного комитета Кубани"
Работа "Антивоенного комитета Кубани"

Я удивлена тем, что вы назвали в качестве причины "безопасность". Ведь уличный активизм самый опасный сейчас.

– Речь об относительной безопасности. Протестующие на улицах люди – уже герои. Просто одно дело, когда активиста повяжут в пикете, пришьют "дискредитацию вооруженных сил", а потом и ещё какую-нибудь уголовную статью. Такие риски сдерживают протест. Кроме того, листовки способны повлиять на большее количество людей.

Вы написали, что движение "Антивоенный комитет Кубани" разраслось. Насколько оно стало больше? Кто участники движения, каковы их возраст и социальный статус?

В Краснодарском крае многие неравнодушные люди без нашей помощи развешивают листовки

–​ Скажем так: это абсолютно разные люди, объединяет их одно –​ активная гражданская позиция, миролюбие и желание изменить к лучшему свою страну, начиная со своего края, Сейчас нас больше 500 человек. У нас разный социальный статус и профессиональный опыт: айтишники, представители администрации и бюджетных сфер, предприниматели. Не все участники комитета работают офлайн и развешивают листовки. Кто-то помогает удаленно, пишет посты, ведёт соцсети, оплачивает новые тиражи листовок. Есть и те, кто своевременно предоставляет нам информацию. Например, мы заранее предупредили наших активистов, что не надо клеить листовки накануне 7 мая, потому что будут усилены наряды полиции. И на следующий день в Краснодар приехал глава СК Александр Бастрыкин. В Краснодарском крае многие неравнодушные люди без нашей помощи развешивают листовки. Мы предлагаем таким активистам свою поддержку и защиту. Никто из участников нашего движения не был задержан во время расклейки листовок. Их мы расклеили больше 20 тысяч только в нашем регионе. Это говорит о нашей эффективности.

Никто из участников нашего движения не был задержан во время расклейки листовок
–​ Есть ли подобные комитеты в других регионах? Я видела сообщение в вашем телеграме о поиске соратников.

В разных регионах уже есть координаторы антивоенного сопротивления(мы называем их комиссарами), и они начали организовывать работу в своих городах.

–​ Вы объявили, что вы боретесь с символом Z. Как вы понимаете этот символ и почему с буквой Z надо бороться?

–​ Как поет группа "Порнофильмы", "Так верь же мне: это пройдет… Словно свастика русского мира, как пожары в сибирских лесах, срок для честных ребят из Пензы и Питера, как набитый детьми автозак”. Так вот, Z –​ это свастика "русского мира". Мы часто в постах пишем, что наша страна стала своего рода четвёртым рейхом. Вы сами посмотрите: это же реально так. Власть РФ просто скопипастила гитлеровскую Германию.
Краска на баннере, нанесенная активистами "Антивоенного комитета Кубани"
Краска на баннере, нанесенная активистами "Антивоенного комитета Кубани"

– И вы уничтожаете изображение буквы Z на улицах городов, например, облили баннер красной краской?

Такой баннер не единственный и не последний. Как и было сказано ранее, Z это свастика. Мы не хотим, чтобы наша страна ассоциировалась со свастикой. Как представители региона входящего в состав РФ, мы не хотим, чтобы наш край ассоциировался со свастикой. Весь город увешан Z. Вы жителей спросили? Нравится это им? Согласны они с этим?

– Как вы сами думаете: жителям нравится или нет?

Сложно говорить обо всех жителях России, но давайте посмотрим на происходящее в Краснодаре. Все эти баннеры с Z висят на муниципальных зданиях, рекламных площадках и общественном транспорте. То есть баннеры сделаны по распоряжению администрации. Если же проехать по городу, то за день можно увидеть максимум 10-15 машин с этой символикой на машинах и пару человек в футболках с Z. А у нас город-миллионник, значит, получается не так уж много горожан искренне поддерживает Z-движение. Мы в разных общественных местах города слышим много негативных комментариев о Z, поэтому можно сделать вывод, что поддерживающих Z-движение мало.

– Чем из того, что уже сделало ваше движение, вы больше всего гордитесь?

Сложно что-то выделить. Наверное, скорее гордимся фактом , что комитет и тиражи листовок растут, всё больше людей к нам присоединяются. Гордится будем в будущем, когда на скамье подсудимых окажутся все те, кто поддерживал войну, режим и писал доносы на честных людей.

– На вас, например?

Местный депутат ЗСК от "Справедливой России" Денис Хмелевской написал на нас донос за испорченный баннер с Z-свастикой.

– И какими были для вас последствия?

Пока неизвестно. Сложно писать донос, когда не знаешь, на кого именно.

– Почему вы еще не уехали из России? Многие активисты уже давно в эмиграции.

Работа "Антивоенного комитета Кубани"
Работа "Антивоенного комитета Кубани"

Почему мы должны уезжать из своей страны, из своего дома? Потому что наша позиция отлична от позиции, установленной государством? Мы любим свою страну, мы такие же граждане своей страны. И мы хотим лучшего для своей страны.

Мы живём в условиях, когда есть мнение власти  и неправильное

– Как вы думаете, может ли ваше сопротивление и антивоенные движения в целом добиться прекращения войны с Украиной?

Антивоенные комитеты и в целом антивоенное движение создают второе мнение, отличное от мнения власти. Сегодня наша власть создала условия, при которых официального второго мнения не существует, потому что зачищены все независимые СМИ. Мы живём в условиях, когда есть мнение власти и неправильное. Неправильное, с точки зрения властей, высказывают все, кто выступают против войны и политики, навязанной Путиным. Антивоенные комитет это второе мнение, которое мы показываем всем. Мы показываем гражданам своей страны, что у нас есть те, кто против, есть те, кто продолжает бороться. Второе мнение, позволяет понять людям, что они не одни. Также второе мнение раскрывает глаза тем, кто аполитичен, и даже тем, кто когда-то поддерживал Путина. Можем ли мы или другие антивоенные движения повлиять на эту войну, мы не берёмся судить. Об этом можно будет сказать через какое-то время. Но сейчас сидеть сложа руки - не наш путь!

Работа "Антивоенного комитета Кубани"
Работа "Антивоенного комитета Кубани"

– Как "Антивоенному комитету Кубани" можно помочь?

Для того, чтобы к нам присоединиться, напишите на учётку @stopwar_KRD. Помочь нам можно разными способами. И онлайн, и офлайн, и финансово. Реквизиты мы часто указываем в постах.

– Как долго, как вы думаете, продержится ваше движение в такой опасной для людей, несогласных с политикой Путина, ситуации в России?

Пока не прекратят эту бессмысленную войну.

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