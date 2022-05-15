"За Z стоят лизоблюды власти". Акции Антивоенного комитета Кубани

В Краснодарском крае появился антивоенный комитет. Жители этого региона объединились, чтобы противостоять войне с Украиной. Они заливают красной краской баннеры с буквой Z, расклеивают в городах листовки и рисуют граффити против пропаганды. Участники движения призывают россиян из разных регионов присоединиться к ним.

"Мы испортили десятки баннеров с Z и будем дальше продолжать это делать. Потому что наш край – это не место для фашистов. Не молчите! Присоединяйтесь к Антивоенному комитету Кубани. За Z стоят лизоблюды власти. За Антивоенным комитетом – настоящие люди, что хотят мира" – так написано в одном из постов движения в телеграме.

Противники войны с Украиной действуют на территории России, поэтому они согласились дать интервью "Радио Свобода" лишь на условиях анонимности. Общение журналиста и героя происходило в письменном виде. Собеседник использовал местоимение "мы" и не сообщил о себе никакой личной информации, объясняя это тем, что не будет персонализировать комитет,"так как это не один человек".

– В название адреса вашего канала в телеграме есть слово "Навальный". Вы имеете какое-то отношение к этому политику?

– Мы поддерживаем Навального.

– Как и почему появился "Антивоенный комитет Кубани"?

– Те события, которые случились 24 февраля, способствовали возникновению комитета. Мы, те, кто не согласен с политикой Путина и с войной, которую он развязал, заявили об этом сразу через канал "Антивоенный комитет Кубани". Активисты комитета развешивали листовки, рисовали антивоенные граффити.

Промолчать в такой ситуации – значит, быть соучастниками этого преступления. Значит – поддерживать Z-безумие, которое устроили власти. После 24 февраля у нас всех было одно чувство – это должно прекратиться. Мы не хотели и не хотим войны, мы никогда не считали Украину врагом. Наша страна не имела никакого права вмешиваться во внутренние дела другой страны, а тем более лицемерно прикрывать это какой-то миротворческой миссией. Мы знаем, что многие россияне сейчас в упадническом настроении – грустно осознавать, что наша страна стала изгоем и наш родной город увешан баннерами с Z. И мы хотим показать, что за Z стоят лишь трусливые лизоблюды власти. И в стране есть много тех, кто против этого, против войны. Мы думаем, что увидев антивоенную листовку, один человек поймёт, что ещё не всё потеряно, а потом другой и так далее. Плюс мы хотим, чтобы граждане Украины знали, что в России много адекватных людей, которые против этой войны. Хотя мы не знаем, сможет ли наша страна искупить вину перед украинцами.

Мы не хотели и не хотим войны, мы никогда не считали Украину врагом. Наша страна не имела никакого права вмешиваться во внутренние дела другой страны

– Почему вы выбрали в качестве протеста листовки и граффити?

– Это в первую очередь вопрос безопасности, хотя такой способ протеста – тоже огромные риски. В таком способе выражения своей позиции нас привлекла вероятность того, что листовки и граффити увидят больше людей, чем человека в пикете. Посредством листовок тот, кто не поддерживает войну, узнает, что он не один, что нас таких много. В принципе так и вышло: движение комитета заметно возросло за это время.

– Я удивлена тем, что вы назвали в качестве причины "безопасность". Ведь уличный активизм самый опасный сейчас.

– Речь об относительной безопасности. Протестующие на улицах люди – уже герои. Просто одно дело, когда активиста повяжут в пикете, пришьют "дискредитацию вооруженных сил", а потом и ещё какую-нибудь уголовную статью. Такие риски сдерживают протест. Кроме того, листовки способны повлиять на большее количество людей.

– Вы написали, что движение "Антивоенный комитет Кубани" разраслось. Насколько оно стало больше? Кто участники движения, каковы их возраст и социальный статус?

В Краснодарском крае многие неравнодушные люди без нашей помощи развешивают листовки

–​ Скажем так: это абсолютно разные люди, объединяет их одно –​ активная гражданская позиция, миролюбие и желание изменить к лучшему свою страну, начиная со своего края, Сейчас нас больше 500 человек. У нас разный социальный статус и профессиональный опыт: айтишники, представители администрации и бюджетных сфер, предприниматели. Не все участники комитета работают офлайн и развешивают листовки. Кто-то помогает удаленно, пишет посты, ведёт соцсети, оплачивает новые тиражи листовок. Есть и те, кто своевременно предоставляет нам информацию. Например, мы заранее предупредили наших активистов, что не надо клеить листовки накануне 7 мая, потому что будут усилены наряды полиции. И на следующий день в Краснодар приехал глава СК Александр Бастрыкин. В Краснодарском крае многие неравнодушные люди без нашей помощи развешивают листовки. Мы предлагаем таким активистам свою поддержку и защиту. Никто из участников нашего движения не был задержан во время расклейки листовок. Их мы расклеили больше 20 тысяч только в нашем регионе. Это говорит о нашей эффективности.

Никто из участников нашего движения не был задержан во время расклейки листовок

–​ Есть ли подобные комитеты в других регионах? Я видела сообщение в вашем телеграме о поиске соратников.

– В разных регионах уже есть координаторы антивоенного сопротивления(мы называем их комиссарами), и они начали организовывать работу в своих городах.

–​ Вы объявили, что вы боретесь с символом Z. Как вы понимаете этот символ и почему с буквой Z надо бороться?

–​ Как поет группа "Порнофильмы", "Так верь же мне: это пройдет… Словно свастика русского мира, как пожары в сибирских лесах, срок для честных ребят из Пензы и Питера, как набитый детьми автозак”. Так вот, Z –​ это свастика "русского мира". Мы часто в постах пишем, что наша страна стала своего рода четвёртым рейхом. Вы сами посмотрите: это же реально так. Власть РФ просто скопипастила гитлеровскую Германию.

– И вы уничтожаете изображение буквы Z на улицах городов, например, облили баннер красной краской?

– Такой баннер не единственный и не последний. Как и было сказано ранее, Z – это свастика. Мы не хотим, чтобы наша страна ассоциировалась со свастикой. Как представители региона входящего в состав РФ, мы не хотим, чтобы наш край ассоциировался со свастикой. Весь город увешан Z. Вы жителей спросили? Нравится это им? Согласны они с этим?

– Как вы сами думаете: жителям нравится или нет?

– Сложно говорить обо всех жителях России, но давайте посмотрим на происходящее в Краснодаре. Все эти баннеры с Z висят на муниципальных зданиях, рекламных площадках и общественном транспорте. То есть баннеры сделаны по распоряжению администрации. Если же проехать по городу, то за день можно увидеть максимум 10-15 машин с этой символикой на машинах и пару человек в футболках с Z. А у нас город-миллионник, значит, получается не так уж много горожан искренне поддерживает Z-движение. Мы в разных общественных местах города слышим много негативных комментариев о Z, поэтому можно сделать вывод, что поддерживающих Z-движение мало.

– Чем из того, что уже сделало ваше движение, вы больше всего гордитесь?

– Сложно что-то выделить. Наверное, скорее гордимся фактом , что комитет и тиражи листовок растут, всё больше людей к нам присоединяются. Гордится будем в будущем, когда на скамье подсудимых окажутся все те, кто поддерживал войну, режим и писал доносы на честных людей.

– На вас, например?

– Местный депутат ЗСК от "Справедливой России" Денис Хмелевской написал на нас донос за испорченный баннер с Z-свастикой.

– И какими были для вас последствия?

– Пока неизвестно. Сложно писать донос, когда не знаешь, на кого именно.

– Почему вы еще не уехали из России? Многие активисты уже давно в эмиграции.

– Почему мы должны уезжать из своей страны, из своего дома? Потому что наша позиция отлична от позиции, установленной государством? Мы любим свою страну, мы такие же граждане своей страны. И мы хотим лучшего для своей страны.

Мы живём в условиях, когда есть мнение власти и неправильное

– Как вы думаете, может ли ваше сопротивление и антивоенные движения в целом добиться прекращения войны с Украиной?

– Антивоенные комитеты и в целом антивоенное движение создают второе мнение, отличное от мнения власти. Сегодня наша власть создала условия, при которых официального второго мнения не существует, потому что зачищены все независимые СМИ. Мы живём в условиях, когда есть мнение власти и неправильное. Неправильное, с точки зрения властей, высказывают все, кто выступают против войны и политики, навязанной Путиным. Антивоенные комитет – это второе мнение, которое мы показываем всем. Мы показываем гражданам своей страны, что у нас есть те, кто против, есть те, кто продолжает бороться. Второе мнение, позволяет понять людям, что они не одни. Также второе мнение раскрывает глаза тем, кто аполитичен, и даже тем, кто когда-то поддерживал Путина. Можем ли мы или другие антивоенные движения повлиять на эту войну, мы не берёмся судить. Об этом можно будет сказать через какое-то время. Но сейчас сидеть сложа руки - не наш путь!

– Как "Антивоенному комитету Кубани" можно помочь?

– Для того, чтобы к нам присоединиться, напишите на учётку @stopwar_KRD. Помочь нам можно разными способами. И онлайн, и офлайн, и финансово. Реквизиты мы часто указываем в постах.

– Как долго, как вы думаете, продержится ваше движение в такой опасной для людей, несогласных с политикой Путина, ситуации в России?

– Пока не прекратят эту бессмысленную войну.