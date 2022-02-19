Такие "Друзья" товарищу Си не нужны. Цензура кино в Китае

Комедийный сериал "Друзья", признанный одним из лучших в истории американского телевидения и очень популярный во всем мире, стал очередной мишенью неуклонно расширяющейся китайской цензурной кампании. Весьма неуклюжие сокращения в сюжете и вырезанные фразы и целые сцены, конечно, сразу были замечены всеми поклонниками "Друзей" и в КНР, и во многих других странах. Это далеко не первый пример того, как разные всемирно известные киногерои в их китайских версиях начинают выглядеть, говорить и действовать совсем иначе – так, как это угодно Коммунистической партии Китая.

Некоторое время назад ситком "Друзья" вернулся на самые известные стриминговые сервисы Китая – но с большими изменениями в сценарии.

Например, в последней китайской версии сериала, когда Росс Геллер (актер Дэвид Швиммер) сообщает родителям, что расстался с женой, он не объясняет причину: "Она лесбиянка, живущая с другой женщиной, сейчас беременна и планирует воспитывать ребенка со своим партнером". Вместо этого камера просто показывает необъяснимо, в данном случае, ошеломленные лица его родителей, и на этом сюжетная линия заканчивается. Предложение Джоуи Триббиани (актер Мэтт Леблан) пойти в стриптизный клуб переводится китайскими субтитрами как "пойти развлечься". А когда "Винный Парень" Пол говорит Монике Геллер (актриса Кортни Кокс): "Я не мог, ээээ… заниматься сексом", в субтитрах говорится, что он "был в плохом настроении". Сетование же Рэйчел Грин (актриса Дженнифер Энистон) на то, что даже соусник возбуждает ее больше, чем ее жених, переводится как то, что Рэйчел "больше рада видеть посуду".

В прошлом году во время выхода на мировые экраны долгожданного продолжения-воссоединения "Друзей", в китайской версии напрочь исчезли камео Леди Гаги, Джастина Бибера и ряда других американских звезд – так как эти знаменитости ранее своими высказываниями о нынешней внутренней и внешней политике Пекина "оскорбили" лидеров страны, к примеру, выступив в защиту притесняемого уйгурского меньшинства.

При этом "Друзья" всегда пользовались в Китае бешеной популярностью и имеют здесь десятки и даже сотни миллионов поклонников. Ранее во многих крупных китайских городах даже были полные двойники "Central Perk", кафе, которое является постоянным местом сбора главных героев сериала. Сейчас все фанаты "Друзей" в КНР начали массово обсуждать вырезанные сцены и фразы, стараясь привлечь внимание к буйству и глупости цензуры. В китайской социальной сети Weibo за два дня хештег #FriendsDeleted был просмотрен более 54 миллионов раз. Однако к концу недели он полностью оттуда исчез.

В этом месяце через стриминговые онлайн-платформы в Китае был доступен только первый сезон "Друзей", поэтому многие зрители уже начали грустно шутить о том, какие еще сцены будут удалены из сериала, когда станут доступны следующие эпизоды. Например, как цензоры отнесутся к сезону, в котором Фиби Буффе (актриса Лиза Кудроу) становится суррогатной матерью для своего брата. Или к эпизоду, в котором Моника Геллер, Чендлер Бинг (актер Мэттью Перри) и Рэйчел Грин, дурачась, обсуждают "семь приносящих всем удовольствие частей женского тела".

"Друзья" – лишь один последний пример того, как в КНР под руководством Си Цзиньпина, официально объявленного новым "Великим кормчим", вовсю переписывается и переделывается вся продукция иностранных киностудий и шоу-бизнеса. В последнее время в стране ширится кампания "за укрепление традиционных гендерных ролей". Китайские чиновники дошли до того, что уже в официальных распоряжениях запрещают показ "женоподобных" мужчин на телевидении.

Еще до того, как в сентябре прошлого года эти новые правила вступили в силу, цензоры из китайской версии "Богемской рапсодии", биографического фильма о группе Queen, полностью вырезали ключевую сцену, в которой Фредди Меркьюри (актер Рами Малек) говорит своей невесте, что он гей. А, например, в январе 2022 года дошло уже до совсем смешного – когда китайские чиновники полностью изменили концовку культового фильма 1999 года "Бойцовский клуб" с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонэм Картер, заменив финальную сцену, в которой герои взрывами разрушают несколько зданий, на надпись на черном экране, сообщающую, что "бдительная полиция предотвратила эту террористическую попытку".

Подобная цензура, конечно, существует и в других государствах – в КНДР или Саудовской Аравии в первую очередь, а также в России, Иране, Венесуэле и других. Но Китай в последние годы, с его населением почти в полтора миллиарда человек являющийся крупнейшим кинорынком мира, вообще начал прямо указывать Голливуду, что и как снимать.

Коммунистическая партия Китая, влиятельные китайские бизнесмены и дипломаты сегодня еще на этапе препродакшн жестко просят киностудии предоставлять им сценарии – и в случае своего недовольства требуют заменить персонажей, изменить или удалить визуальные эффекты и даже вообще переписать все сюжетные линии.

Правила китайской цензуры при этом столь же широки, сколь и непоследовательны. Все, что может быть сочтено "антикитайским", скорее всего, будет запрещено, начиная от контента, нарушающего представления конкретного цензора о морали и нравственности, и заканчивая всем, что, по мнению китайских властей, хоть малейшим образом противоречит "глобальным интересам КНР". Пекин постоянно требует, чтобы Голливуд изображал Китай в исключительно позитивном ракурсе, и пытается использовать свои экономические рычаги и привлекательность своего гигантского потребительского рынка для усиления своего влияния на мировой кинобизнес, в первую очередь в США.

Если в сценарии в любом контексте упоминается Тибет или Тайвань, его почти наверняка придется переписывать – или же в Китае фильм будет запрещен к показу. В знаменитом блокбастере 1986 года Top Gun ("Лучший стрелок" в России) персонаж Тома Круза носил стильную кожаную куртку с изображениями на спине флагов союзных США Японии и Тайваня. В мае 2022 года в прокат наконец должен выйти долгожданный сиквел Top Gun: Maverick, в котором роль главного героя, 36 лет спустя решившего вновь поработать лучшим летным инструктором палубной авиации, вновь исполнил Том Круз. Еще до премьеры бдительные фанаты, посмотрев трейлер фильма в ютьюбе, заметили, что "нежелательные" флаги с пресловутой куртки исчезли:

Один из десятков тысяч возмущенных постов в твиттере: "Выходит очередная версия "Лучшего стрелка". И на Мэверике та же кожаная куртка, только на этот раз одобренная Коммунистической партией Китая. ­­Поэтому исчезли нашивки с японским и тайваньским флагами".

А в "Войне миров Z" 2013 года с тем же Брэдом Питтом в главной роли именно Китай, согласно первоначальному сценарию американского писателя Макса Брукса, являлся источником "вируса зомби", но затем он был переименован в "московский грипп", чтобы удовлетворить китайских цензоров. При этом в оригинальном одноименном романе Брукс рассказывает, что этот вирус распространялся по Земле путем нелегальной торговли на "черном рынке" человеческими органами из Китая, который один из персонажей называет "крупнейшим в мире экспортером частей человеческих тел". В 2019 году независимый трибунал в Лондоне подтвердил, что Компартия Китая годами насильно извлекала органы у китайских заключенных, в том числе "узников совести". В первую очередь речь идет об убитых ради этой цели политзаключенных, практикующих духовные практики движения "Фалуньгун", признанного в КНР "еретическим". Но в фильме, разумеется, ни о какой китайской торговле органами даже вскользь речи зайти не могло.

За последние годы всеохватывающая цензура в Китае достигла масштабов, возможно, больших, чем во времена Мао Цзедуна. Правительство КНР наняло десятки тысяч человек для тотальной слежки за всеми электронными сообщениями и онлайн-контентом, включая мониторинг личных писем, телефонных звонков, постов в соцсетях, а также новостей и рекламы в интернете. Китайская цензура прямо запрещает употреблять в общении и переписке определенные темы, выражения и даже слова, например: