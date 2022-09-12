Стабильно трудные "друзья". Путин хочет видеть Си Цзиньпина

Российский президент Владимир Путин недавно победоносно объявил о запланированной на 15 сентября в Узбекистане встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. Помогут ли эти переговоры Кремлю улучшить и укрепить отношения с Китаем, который Путин называет после вторжения России в Украину "трудным, но стабильным и надежным" партнером? Ведь, судя по всему, сам товарищ Си пока не горит желанием ехать к Путину в гости в Москву – при этом умело манипулируя новой мировой обстановкой в своих целях.

Разрыв политических, экономических и всех остальных связей с западными странами подталкивает Россию к скорейшей переориентации, в первую очередь своей экономики, на Азию, и прежде всего на Китай – что делает для президента России любую встречу с Си особенно важной.

Хотя Пекин никогда не заявлял о поддержке российского вторжения в Украину, китайские руководители продолжают повторять заявления Кремля о том, что "США являются главным зачинщиком этого конфликта". КНР, безусловно, оказал России немалую поддержку в условиях западных санкций – и как поставщик всего на свете, от автомобилей до смартфонов, и как покупатель ее энергоносителей.

6 сентября социологи "Левада-центра" опубликовали данные нового опроса, показывающие, что отношение жителей России к Китаю достигло нового максимума: 88 процентов респондентов заявили, что они положительно относятся к этой стране, и лишь 5 процентов думают о КНР плохо.

Во время недавнего VII Восточного экономического форума во Владивостоке, куда прилетел и Ли Чжаньшу, третий по могуществу китайский политический деятель, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, Владимир Путин сказал, что надеется увидеть Си Цзиньпина в ближайшее время на встрече азиатских лидеров в Узбекистане 15 и 16 сентября, в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). При этом Путин добавил, что Запад "потерпел неудачу в своей экономической, финансовой и технологической агрессии против России".

Одним из ключевых моментов на экономической конференции во Владивостоке было обсуждение проекта строительства нового мощного газопровода из России в Китай, который будет поставлять туда газ из сибирских месторождений, ранее предназначенный для европейских стран. Путин заявил, что Москва и Пекин согласовали основные параметры строительства и что он планирует провести отдельную встречу в Узбекистане с Си Цзиньпином и с Ухнаагийном Хурэлсухом, президентом Монголии, через которую будущий трубопровод пройдет.

"Наши китайские друзья – очень трудные переговорщики. Однако они стабильные и надежные партнеры, а их рынок огромен", – подчеркнул во Владивостоке Владимир Путин, добавив, что Москва и Пекин договорились платить за российский газ в собственных валютах.

До сих пор Кремль со своей стороны, как "друг", в основном предлагает КНР геополитическую поддержку, в том числе на фоне эскалации напряженности вокруг Тайваня. В начале сентября во время масштабных военных учений на российском Дальнем Востоке в них активно участвовали подразделения Народно-освободительной армии Китая.

Так станет ли первая с прошлой зимы личная встреча Путина и Си, который сам не покидал Китай с начала пандемии нового коронавируса в 2020 году, еще одним символом гипотетического китайско-российского альянса, противостоящего "мировому порядку, возглавляемому Западом"? Да и можно ли вообще говорить о каком-либо настоящем союзе РФ и КНР?

Судя по многим сообщениям, когда Владимир Путин в середине июня пригласил Си Цзиньпина в ближайшее время посетить Россию с официальным визитом – тот ответил недвусмысленным отказом, сославшись на пандемию. В пресс-релизе Кремля по поводу итогов этой беседы, состоявшейся онлайн, этот факт вовсе не упоминался. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слухи об отказе Си ехать в Москву неверны и что глава КНР сможет посетить Россию когда-нибудь потом: "Ограничения продолжаются, и надо с пониманием к ним относиться. Есть действующие приглашения у Путина и у Си. Все визиты будут, когда ограничения ослабят".

69-летний Си Цзиньпин действительно не покидал Китайскую Народную Республику с конца января 2020 года, когда его страна наглухо закрыла все свои внешние границы. При этом он встречался с Путиным лично у себя на родине 4 февраля 2022 года, во время визита российского президента в Пекин на открытие Олимпийских игр. Лишь один раз за все это время глава КНР на один день покинул "материковый Китай" и съездил в Гонконг, 1 июля этого года, где он выступил на церемонии, посвященной 25-летию передачи этого "Специального административного района" от Великобритании Китаю. Для Си это было важно – с учетом того, насколько тщательно он лично контролировал жестокое подавление массовых протестов в Гонконге в 2019 году, вызванные нарушением гражданских прав и фактической ликвидацией декларированной когда-то автономии города.

Очевидно, сейчас поездка в Россию, которая приведет к дальнейшему обострению отношений с США и другими государствами Запада, ему совершенно не нужна – Си Цзиньпина не может не волновать стабильность поддержания собственного авторитета в преддверии намеченного на 16 октября очередного съезда КПК, на котором председатель КНР должен быть переизбран лидером партии на третий 5-летний срок. Это противоречит законам КНР, согласно которым члены Постоянного комитета Политбюро ограничены двумя сроками пребывания в должности.

КПК, полностью контролируя политику, информацию и СМИ, конечно, не сталкивается с какими-то открытыми вызовами. Тем не менее в китайском обществе явно растет недовольство консолидацией власти в руках Си Цзиньпина, падением экономических показателей и драконовскими мерами "нулевой терпимости к COVID-19", которые предусматривают строжайшие локдауны и ограничения, обязательное тестирование и масочный режим, негативно сказывающиеся на уровне доходов и повседневной жизни китайцев.

Отношения КНР со странами Запада ухудшаются не менее быстрыми темпами, чем и отношения с Западом России, – из-за нарушений прав человека, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, политики тотальной слежки за собственными гражданами и доходящей до трагикомических моментов всепроникающей цензуры, агрессивных заявлений Пекина о китайском суверенитете во всей акватории Южно-Китайского моря и угроз нападения на Тайвань. Все эти факторы способствовали явному нежеланию Си Цзиньпина уезжать куда-либо за границу.

Именно поэтому новость о том, что перед саммитом ШОС в Самарканде 15–16 сентября Си Цзиньпин 14 сентября намерен все-таки совершить первый за годы официальный визит – но не в Россию, а в Казахстан, – заставила многих усомниться в том, насколько теплые и союзнические отношения связывают Москву и Пекин. С казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым Си Цзиньпин собирается подписать, как обещано, "ряд важных двусторонних документов". Дмитрий Песков, когда журналисты спросили его об этом, поспешил тут же заявить, что в Кремле на решение китайского лидера "не обижаются". По словам Пескова, "развитие двусторонних отношений наших союзников и соседей только приветствуется".

Поездка Си Цзиньпина в Казахстан и Узбекистан, как пишут и китайские, и западные СМИ, – важная возможность подтвердить растущее лидерство Пекина в Евразии, особенно на фоне экономических и политических потрясений, которые вызвало вторжение России в Украину. Власти всех центральноазиатских стран, бывших когда-то союзными республиками СССР, сейчас явно стремятся дистанцироваться от Кремля – и это дает Китаю шанс расширить влияние во всем регионе. Вместе с тем визит Си в Казахстан и Узбекистан – это стремление показать, что Пекин уважает суверенитет государств Центральной Азии, пока те с тревогой наблюдают за тем, как в России близкие к Кремлю пропагандисты довольно прямо намекают им на то, что они могут стать "следующей Украиной".

Вскоре после окончания массовых беспорядков в Казахстане в прошлом январе, которые были подавлены президентом Касым-Жомартом Токаевым при мощной политической и отчасти военной поддержке России (и КНР), Си Цзиньпин по видеосвязи из Пекина провел онлайн-саммит, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и лидерами стран Центральной Азии, – кроме Токаева в нем участвовали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Среди многочисленных обычных фраз о дружбе, уважении и взаимной выгоде Си произнес ключевые слова – о том, что Китай всегда твердо "поддерживает страны Центральной Азии в стремлении идти по пути развития, соответствующему их национальным реалиям; в защите их суверенитета, независимости и территориальной целостности". Именно открытое давление из Пекина на Москву, судя по многим свидетельствам, заставило Кремль в начале года как можно быстрее вывести свой воинский контингент из Казахстана – который, возможно, в ином случае мог бы остаться там на весьма неопределенное время.

Наряду с Россией Китай доминирует в Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят всего восемь государств, включая Индию и Пакистан (и еще несколько стран-наблюдателей). Ранее Пекин, вероятно, рассматривал свое членство в ШОС в первую очередь как противовес НАТО и новому военно-политическому альянсу AUKUS, выстроенному США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако за последний год, в связи с драматическим уходом США из Афганистана и вторжением России в Украину, все сильно изменилось.

Теперь Си Цзиньпин, возможно, надеется, что его вояж в Казахстан (важный поставщик редких металлов и энергоносителей в Китай и важный транзитный пункт китайских товаров в Европу в рамках глобальной концепции "Пояс и путь") и Узбекистан, как, в общем, и встреча там с Владимиром Путиным, укрепит в самой КНР его имидж борющегося за национальные интересы лидера, противостоящего Западу и ведущего мудрую внешнюю политику.

За последние полгода каждый раз, когда западные, в первую очередь европейские, лидеры начинали настаивать на том, чтобы Си Цзиньпин дистанцировался от России в связи с ее вторжением в Украину, он упорно уходил от таких разговоров. Глава КНР неоднократно давал понять, что насколько бы ни был важен для Китая тот же Европейский союз, как опора зарождающегося многополярного мира, "уговаривание" Пекина европейскими лидерами в отношении России – это "напористость", которая его раздражает. Если с США, Великобританией или Австралией Китай давно уже вошел в стадию глобального противостояния, то хотя бы ЕС в последние годы оставался для него в первую очередь стабильным и большим потребительским рынком, "мягким крылом" западного мира, не обладающим ни военной мощью, ни желанием противостоять его возвышению. Однако теперь Си Цзиньпин, возможно, понимает, что кое-что упустил из вида.

Европа пересматривает и свои приоритеты в области безопасности, и связанные с этим намерения Китая. Европейские правительства готовятся резко увеличить свои расходы на оборону и уровень готовности отреагировать на внешние угрозы – и многие политики в Берлине, Париже и других столицах ЕС обсуждают, должна ли их внезапно проснувшаяся бдительность распространяться не только на Россию, но и на Китай. В Европе осознают, что Пекин больше не может быть партнером и что его все чаще следует рассматривать как большую угрозу. В этой связи Си Цзиньпину, ровно так же, как и Владимиру Путину, приходится громко заявлять, что у него достаточно много друзей в других местах – в Азии в первую очередь.

Что касается России, то несмотря на то, что Москва и Пекин в прошлом отвергали возможность создания такого полноценного военного союза, Владимир Путин несколько раз заявлял, что такую перспективу нельзя исключать. Российский президент также говорил о том, что Россия делится с КНР новейшими военными технологиями, которые помогли значительно укрепить китайскую обороноспособность. Однако возможно, что часто такой "обмен" проходит даже без ведома Кремля.

Вскоре после начала российского вторжения в Украину, 23 марта этого года, на электронную почту ряда ученых и инженеров нескольких российских военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских институтов пришли письма, предположительно отправленные Министерством здравоохранения России. В них предлагалось ознакомиться с, казалось бы, заманчивой информацией о расширении списка лиц в российских научных кругах, попавших под санкции США. Но на самом деле эти электронные письма были отправлены спонсируемыми государством хакерами из КНР, стремившимися побудить свои российские жертвы загрузить и открыть документ с вредоносным ПО. Эти факты обнаружились в отчете, опубликованном весной израильско-американской фирмой по обеспечению кибербезопасности Check Point.

Исследование Check Point показало, что, несмотря на постоянно декларируемое углубление связей между странами, Китай, похоже, рассматривает Россию как законную цель для кражи конфиденциальной военно-технической информации. В первую очередь атаки китайских хакеров были нацелены на российские институты, которые входят в систему корпорации "Ростех" и занимаются исследованиями в области воздушной и спутниковой связи, радаров и средств радиоэлектронной борьбы, говорится в отчете Check Point. Причем эта китайская хакерская операция началась еще в июле 2021 года, до вторжения России в Украину, добавляют эксперты Check Point, а мартовские электронные письма лишь показали, как быстро сумел перестроиться Пекин, чтобы использовать начало войны в Украине в своих целях.

Авторы исследования подчеркивают, что в принципе большинство таких кибератак, исходящих из Китая, производятся с целью сбора информации и кражи интеллектуальной собственности, но не для того, чтобы способствовать успехам в российско-украинской войне какой-либо из сторон. Весной точно таким же попыткам взлома подверглись и украинские организации. К примеру, группа китайских хакеров, известная как Scarab, разослала им документ, в котором предлагались инструкции, как документировать свидетельства военных преступлений России, а также содержалось и вредоносное ПО, способное извлекать информацию из пораженных компьютерных систем. Это выяснила SentinelOne, еще одна американская фирма, занимающаяся безопасностью в интернете.

Также прошлой весной другая группа хакеров, связанная с Китаем, которую эксперты в области безопасности называют Mustang Panda, рассылала по электронной почте потенциальным жертвам в Европе документы, якобы являющиеся отчетами Европейского союза о ситуации на границе Украины и Беларуси. Они также содержали вредоносное ПО, и европейские чиновники, которых обманом заставили их открыть, непреднамеренно позволили хакерам проникнуть в их сети, – выяснили аналитики из Google и киберохранной фирмы Cisco Talos.