Калининградский губернатор призвал пересмотреть философию Канта

Пересмотреть взгляды классика немецкой философии Иммануила Канта призвал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В понедельник он выступил на Международном кантовском конгрессе в Балтийском федеральном университете, посвящённом 300-летию со дня рождения философа. Чиновник назвал Канта "русским трофеем", как и всю Калининградскую область.

По мнению Алиханова, взгляды философа необходимо обсуждать и интерпретировать в духе времени. Он заявил, что сейчас Россия находится "в центре мощнейшей когнитивной войны, где отчасти противник пытается прикрыться кантовским наследием". Поэтому наследие Иммануила Канта необходимо подвергнуть ревизии и дать ему "русскую интерпретацию".

Губернатор заявил, что и Кант, и всё в Калининградской области - "русский трофей", и поэтому следует разобраться, что именно досталось России в качестве трофея.

Также он осветил в своей речи проблемы развития технологий искусственного интеллекта и задался вопросом, может ли искусственный интеллект придерживаться моральных принципов. "Когда он станет так называемым сильным искусственным интеллектом, будет ли он ориентироваться на мораль человеческую, на те самые ценности, которые прописаны в указе главы государства?" - спросил губернатор.

Основные тезисы своей речи Алиханов изложил на своём канале в телеграме.

Двумя месяцами ранее, в феврале, Алиханов выступал на съезде Российского общества политологов, где связал причины войны России в Украине с философией Канта. Он назвал Канта "одной из духовных основ современного Запада" и противопоставил его этике российские ценности.