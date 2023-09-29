Телеканал "Россия 1" выдал польский город за Калининград. В телесюжете, показанном в программе "Вести", говорилось об успехах в экономическом развитии Калининграда даже в условиях западных санкций. Однако местные жители опознали кадры панорамы города - это польский город Эльблонг.

На показанной панораме видны католический костёл и благоустроенные дома.

Сюжет вызвал бурную реакцию калининградцев и тех, кто хорошо знает город. "Обалдел, глядя на видеоряд - где, думаю, они это спрятали, когда я в Калининграде был?" - пишет пользователь. "Как похорошел Калининград при Владимире Владимировиче!" - иронизирует другой. "А я сразу обиделся. Почему Эльблонг, а не Гданьск. А могли бы и Кёльн показать", - предлагает третий. "Сразу бы Нью-Йорк показали, чтоб не мелочиться!" - требует четвёртый.