Телеканал "Россия 1" выдал польский город за Калининград. В телесюжете, показанном в программе "Вести", говорилось об успехах в экономическом развитии Калининграда даже в условиях западных санкций. Однако местные жители опознали кадры панорамы города - это польский город Эльблонг.
На показанной панораме видны католический костёл и благоустроенные дома.
Сюжет вызвал бурную реакцию калининградцев и тех, кто хорошо знает город. "Обалдел, глядя на видеоряд - где, думаю, они это спрятали, когда я в Калининграде был?" - пишет пользователь. "Как похорошел Калининград при Владимире Владимировиче!" - иронизирует другой. "А я сразу обиделся. Почему Эльблонг, а не Гданьск. А могли бы и Кёльн показать", - предлагает третий. "Сразу бы Нью-Йорк показали, чтоб не мелочиться!" - требует четвёртый.
- Российские официальные СМИ не в первый раз используют недостоверные факты в своих сюжетах. В 2016 году корреспондент Первого канала Иван Благой распространил фейк о 13-летней "девочке Лизе" родом из России, которая якобы двое суток подвергалась в Германии насилию со стороны мусульманских мигрантов, хотя девочка была невредима.
- В конце 2022 года российский государственный телеканал RT выпустил ролик о том, как из-за якобы нищеты и голода в Европе после отказа от российского газа европейцы вынуждены есть своих домашних животных. Якобы немецкое видео о том, как жители Европы нищают из-за того, что страны НАТО оказывают помощь Украине, также оказалось снято в России - предположительно тоже телеканалом RT.
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