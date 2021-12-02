Калининградский журналист получил политическое убежище во Франции

Журналист калининградской газеты "Новые колёса" Алексей Малиновский получил политическое убежище во Франции. Об этом корреспонденту Север.Реалии сообщил издатель газеты Игорь Рудников.

"В сентябре Алексей купил билеты и со всей семьей улетел во Францию. Это было не бегство. Всё происходило открыто, на глазах силовиков – Алексей оформил в МВД загранпаспорта на детей. А через два месяца семья журналиста получила политическое убежище – спасибо правозащитникам и коллегам-журналистам, оказавшим помощь", – отметил Рудников.



В октябре у Малиновского прошёл обыск по делу о клевете. Сотрудники полиции в шесть утра ворвались в его квартиру, выбив дверь кувалдой. По словам Рудникова, журналиста избили на глазах у жены и детей, а сам обыск проводился без присутствия адвоката.



Обыски также прошли в редакции газеты. Они были связаны с материалом о заместителе главы калининградского УМВД Андрее Першикове, опубликованном в мае 2020 года.

Газета "Новые колёса" существует 26 лет и публикует резонансные расследования. Главный редактор Игорь Рудников сейчас находится в США и не планирует возвращаться в Россию. Он предполагает, что на родине его обвинят в экстремизме.

В 2017 году в отношении Рудникова и бывшего заместителя полпреда президента по Северо-Западу Александра Дацышина возбудили уголовное дело. Их обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов у главы регионального СК Виктора Леденёва якобы за непубликацию материала о нем. Дело слушали в Петербурге. Судья переквалифицировала обвинение со статьи "вымогательство" на "покушение на самоуправство". Рудникова и Дацышина приговорили к обязательным работам и отпустили из зала суда, засчитав нахождение в СИЗО в приговор. Через несколько месяцев Владимир Путин отправил Леденёва в отставку.

В 2020 году издание "Новые колеса" закрыли по иску Роскомнадзора. Основание – газета не выходила более года с момента регистрации. Суд не принял в расчет, что все это время счета издания были заморожены, техника изъята, а главный редактор и учредитель Игорь Рудников находился в СИЗО. Сейчас газета выходит только в онлайн-формате.