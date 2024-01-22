Камерун первым в мире начал массовую вакцинацию от малярии

В Камеруне стартовала программа по массовой вакцинации детей от малярии. Камерун стал первой в мире страной, которая включила эти прививки в национальный календарь Минздрава. Разработки вакцин от малярии длились более 40 лет, первая из них была одобрена Всемирной организацией здравоохранения в 2021 году, вторая – в 2023-м.

В ноябре прошлого года Камерун получил первые 330 тысяч доз вакцины и ожидает новых поставок. Первую из четырёх доз дети должны получать в возрасте до шести месяцев. Полный курс прививок составляет четыре дозы, которые ребёнок получает до двухлетнего возраста. В этом и следующем году в стране планируется привить 6,6 миллиона детей.

По оценкам Национального института здравоохранения Великобритании, эффективность вакцины у детей составляет 36%. Врачи предупреждают, что прививки станут важным шагом в борьбе с малярией, но, поскольку полной защиты они не дают, жителям тропических стран не следует забывать и об обычных противоэпидемических мерах. В частности, речь идёт о борьбе с комарами, которые являются переносчиками болезни: использовании москитных сеток и репеллентов.

В 2024 году начать программу вакцинации от малярии намерены ещё девять стран на Африканском континенте.