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Камила Валиева лидирует после выступления в короткой программе фигуристок на Олимпиаде

15-летняя фигуристка из России Камила Валиева заняла первое место по итогам выступлений в короткой программе в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Она со значительным отрывом опережает ещё одну россиянку, 17-летнюю Анну Щербакову.

Во время проката Валиева допустила небольшую ошибку, но набрала 82,16 балла. Щербакова не допустила ни одной ошибки, но набрала 80,2 балла, это её лучший результат в сезоне. На третьем месте 21-летняя японка Каори Сакамото (79,84).

Валиева могла быть отстранена от Олимпийских игр по требованию Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства. В её декабрьской допинг-пробе нашли следы запрещённого вещества. Однако выездная сессия Спортивного арбитражного суда в Лозанне решила, что отстранение 15-летнего подростка нанесёт ему непоправимый ущерб.

При этом суд не определял виновность или невиновность Валиевой в допинге, это будет решено позднее. Международный олимпийский комитет постановил, что если российская спортсменка займет одно из призовых мест, то церемония награждения в личном женском турнире проводиться не будет. До выступлений допущено на одну спортсменку больше, чем обычно.

Победительниц индивидуальных соревнований по женскому фигурному катанию определят по итогу ещё одного выступления, в произвольной программе. Оно запланировано на 17 февраля.

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