Канада начала конфискацию активов Романа Абрамовича

Власти Канады начали процесс конфискации активов, связанных с российским олигархом Романом Абрамовичем. Ему в Канаде принадлежит фирма Granite Capital Holdings, стоимость которой оценивается в 26 млн долларов США. Это первый в стране процесс по изъятию собственности российских владельцев, на которых наложены санкции. Вырученные средства канадское правительство направит на восстановление Украины и на компенсации жертвам политических преследований в России.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила в понедельник, что Канада намерена продолжать давление на российские власти и на тех, кто получает прибыль от войны в Украине. С ней согласилась министр финансов и вице-премьер Канады Кристия Фриланд. "Путинские олигархи замешаны в незаконном и варварском вторжении России в Украину. Канада не будет для них тихой гаванью," - сказала она.

Роман Абрамович - один из богатейших людей в России, Forbes оценивает его состояние на текущий год в 6900 млн долларов. Он попал под санкции Канады в марте 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине. Также Абрамович находится в санкционных списках Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.