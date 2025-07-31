Канада признает независимость Палестинского государства

Канада намерена признать независимое Палестинское государство на 80-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Марк Карни.

"Канада давно привержена решению о создании двух государств — независимого, жизнеспособного и суверенного палестинского государства, живущего бок о бок с государством Израиль в мире и безопасности", — заявил Карни.

Канадский премьер также отметил, что Оттава осуждает израильское правительство, которое "допустило катастрофу в секторе Газа".

О схожем решении вчера заявила и Мальта. Премьер-министр Роберт Абела подчеркнул, что признание независимого Палестинского государства станет частью усилий по установлению мира на Ближнем Востоке.

МИД Израиля назвал решение Канады наградой для ХАМАС и ударом по усилиям по прекращению огня в Газе. Президент США Дональд Трамп в Truth Social написал: "Вау! Канада только что объявила, что поддерживает государственность Палестины. Это сильно усложнит для нас заключение торгового соглашения с ними".

Канада стала третьей страной "Группы семи", заявившей о скором признании независимого Палестинского государства, после Франции и Великобритании.

В мае схожие решения приняли Норвегия, Ирландия и Испания.