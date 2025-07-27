Израиль вводит "тактические паузы" в боевых действиях в секторе Газа

Израильская армия в воскресенье объявила о введении ежедневной "тактической паузы" в боях на отдельных участках сектора Газа. Это решение направлено на облегчение работы ООН и международных гуманитарных организаций, которые сталкиваются с серьёзными трудностями при доставке помощи мирному населению Газы на фоне стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, пауза будет действовать с 10:00 до 20:00 по местному времени в районах, где израильские войска в настоящее время не ведут активных боевых операций — в частности, в Аль-Маваси, Дейр эль-Балахе и в городе Газа. Израиль также сообщил об открытии "обозначенных безопасных маршрутов" по всей территории сектора для проезда колонн с продовольствием и медикаментами.

Государственный египетский телеканал Al Qahera News сообщил в воскресенье, что гуманитарная помощь начала поступать в Газу из Египта. За несколько часов до этого Израиль начал сбрасывать продовольственную помощь с воздуха.

Военные утверждают, что эти шаги координируются с ООН и международными гуманитарными структурами и направлены на увеличение объёмов помощи, поступающей в сектор. Израиль отверг обвинения в использовании голода как средства давления, назвав их "ложными и необоснованными", и заявил, что будет продолжать оказывать давление на палестинскую радикальную группировку ХАМАС (признана в США и ЕС террористической организацией), чтобы добиться освобождения израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года.

Ранее, на фоне усиливающегося кризиса, Великобритания объявила о намерении совместно с Иорданией возобновить сбросы помощи с воздуха, а Объединённые Арабские Эмираты заявили, что начнут такие операции немедленно. В воскресенье израильская армия подтвердила, что осуществила воздушный сброс семи поддонов с продовольствием. Однако по словам главы Агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) Филиппа Лазарини, сбросы с воздуха "дороги, неэффективны и могут представлять опасность для самих голодающих".

В субботу израильские военные перехватили судно международной коалиции Freedom Flotilla, направлявшееся к побережью Газы с целью прорыва израильской морской блокады. Трансляция с корабля "Handala", организованная в прямом эфире, прервалась сразу после того, как израильские солдаты поднялись на борт.

Гуманитарные организации продолжают обвинять израильскую армию в чрезмерных ограничениях на ввоз гуманитарной помощи в Газу. Израиль, со своей стороны, обвиняет ООН и другие структуры в неспособности эффективно работать в секторе. Международное сообщество усиливает давление на Израиль, требуя немедленного прекращения огня и полного доступа гуманитарных миссий ко всем районам сектора Газа.