Нидерланды объявили персонами нон грата двух израильских министров

Правительство Нидерландов объявило министра финансов и министра национальной безопасности Израиля Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира персонами нон грата, обвинив их в подстрекательстве к насилию и призывах к этнической чистке в секторе Газа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в письме, направленном в парламент. Решение правительства Нидерландов последовало вслед за аналогичным решением, принятым в июне Великобританией, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и Норвегией.

В ответ Смотрич написал в социальной сети X, что европейские лидеры поддались "лжи радикального ислама и растущему антисемитизму". Бен-Гвир, в свою очередь, отметил, что продолжит свою деятельность "в интересах Израиля", даже если ему будет запрещён въезд "во всю Европу".





В июне, Нидерланды поддержали инициативу Швеции о введении санкций Евросоюза против Смотрича и Бен-Гвира, однако предложение не было принято. Вельдкамп заявил, что Нидерланды будут добиваться приостановки торговой части Соглашения об ассоциации ЕС-Израиль, если Израиль не выполнит свои гуманитарные обязательства в Газе.

Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Нидерландов в Израиле Марриэт Схурман для выражения официального протеста. В заявлении министерства говорится, что посол вызвана "в связи с антиизраильскими мерами со стороны правительства Нидерландов, направленными против права Израиля на самооборону и против членов его правительства".