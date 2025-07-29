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Нидерланды объявили персонами нон грата двух израильских министров

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп

Правительство Нидерландов объявило министра финансов и министра национальной безопасности Израиля Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира персонами нон грата, обвинив их в подстрекательстве к насилию и призывах к этнической чистке в секторе Газа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в письме, направленном в парламент. Решение правительства Нидерландов последовало вслед за аналогичным решением, принятым в июне Великобританией, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и Норвегией.

В ответ Смотрич написал в социальной сети X, что европейские лидеры поддались "лжи радикального ислама и растущему антисемитизму". Бен-Гвир, в свою очередь, отметил, что продолжит свою деятельность "в интересах Израиля", даже если ему будет запрещён въезд "во всю Европу".


В июне, Нидерланды поддержали инициативу Швеции о введении санкций Евросоюза против Смотрича и Бен-Гвира, однако предложение не было принято. Вельдкамп заявил, что Нидерланды будут добиваться приостановки торговой части Соглашения об ассоциации ЕС-Израиль, если Израиль не выполнит свои гуманитарные обязательства в Газе.

Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Нидерландов в Израиле Марриэт Схурман для выражения официального протеста. В заявлении министерства говорится, что посол вызвана "в связи с антиизраильскими мерами со стороны правительства Нидерландов, направленными против права Израиля на самооборону и против членов его правительства".

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