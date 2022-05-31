Канада ввела санкции против 22 россиян, в их числе Алина Кабаева

Канада ввела новые санкции в отношении 22 граждан России и четырёх российских компаний.

В обновлённом списке – олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют приближённой Владимира Путина, две дочери миллиардера и совладельца "Альфа-группы" Михаила Фридмана, председатель правления "Новикомбанка" Елена Георгиева, гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолий Браверман, бывший заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев, зампред банка ВТБ Вадим Кулик и другие.

Среди юридических лиц, попавших под ограничения – "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций", "Управляющая компания РВК", "Россельхозбанк" и "Инвестторгбанк".

Ранее, 20 мая, Канада также ввела санкции против 14 россиян. Среди них также были "российские олигархи, члены их семей и люди из окружения Путина", сообщал МИД.

Ранее санкции против Алины Кабаевой, которую считают любовницей или новой женой Владимира Путина, ввела Великобритания.