Курс денацификации и паспорт хорошего русского

Доброе утро!

На Каннском кинофестивале показали фильм Мантаса Кведаравичюса "Мариуполис 2". Литовский документалист был убит в Мариуполе во время съемок. Фильм завершила и привезла на фестиваль его невеста Анна Билоброва – она снимала фильм вместе с Кведаравичюсом. В новостях – тоже Мариуполь:

Минобороны России заявило о взятии под контроль завода "Азовсталь". С территории предприятия вышли 2439 украинских военных.

Россия интенсифицировала наступление на Донбассе. В Северодонецке жертвами удара по школе, где укрывались около 200 мирных жителей, стали по меньшей мере три человека. В Донецкой области за сутки убиты пятеро гражданских.

В пятницу воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Под обстрелы попали Житомирская и Харьковская область. В Лозовой российская армия нанесла удар по Дворцу культуры.

Сегодня Россия прекращает поставки газа в Финляндию. Экспорт российских энергоносителей в Китай в апреле резко вырос.

Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров объявлены в России “физлицами – иноагентами”.

Рэпер Моргенштерн оштрафован на 100 тысяч рублей за “пропаганду наркотиков” посредством татуировки.

Мариуполь

Минобороны России заявило, что завод "Азовсталь" в Мариуполе перешел под контроль российских войск. Утверждается, что всего плен сдались 2439 украинских военных, находившихся на территории предприятия. Шойгу доложил об этом Путину. В последней группе, покинувшей завод, был пресс-секретарь полка “Азов” Дмитрий Козацкий – перед выходом с предприятия он выложил в твиттер ссылку на архив своих фотографий, вот некоторые из них. Украина называет выход военных с “Азовстали” эвакуацией и “спасением героев”, в России говорят о взятии в плен “украинских националистов”.

Глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин уже рассказал публике, что будет с “Азовсталью”: его якобы снесут, чтобы разбить на этом месте парк. Глава Мариупольского горсовета Степан Махсма говорит, что если в ближайшие дни на предприятие не будут допущены специалисты, способные оценить прочность сооружений, в которых хранятся большие объемы концентрированного сероводорода, то он утечет в Азовское море, где убьет всю флору и фауну, а затем направится дальше – в Черное и Средиземное моря. Вторая экологическая угроза, исходящая сейчас от уничтоженного российской армией Мариуполя, состоит в том, что в городе полностью разрушена система очистных сооружений: стоки попадают прямо в реки и оттуда без всякой фильтрации уходят в море. ВОЗ ожидает вспышек холеры в городе.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, российские оккупационные власти завершили разбор завалов и вывоз тел погибших при авиаударе по мариупольскому драмтеатру. Тела похоронены в братской могиле в Мангуше. Узнать точное число жертв этого авиаудара теперь будет невозможно.

Вот рассказ Татьяны Самойловой, работавшей акушеркой в мариупольском роддоме №2. За время войны в подвале этого роддома появились на свет 27 младенцев, но один родился уже мертвым – его матери после ранения в живот в том же подвале делали кесарево сечение. Марианна Вышемирская – бьюти-блогер из Мариуполя, которая спаслась из другого роддома, разбомбленного российской авиацией и через несколько дней родила девочку – теперь живет в Донецке, находящемся под контролем так называемой “ДНР”. “Би-би-си” удалось взять у нее интервью, но давала его Марианна почему-то в присутствии пророссийского блогера Дениса Селезнева – без него, вероятно, ей говорить с прессой не полагается.

Военные сводки

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что “освобождение Луганской народной республики” близится к завершению. Это значит, что российская армия планирует в ближайшее время взять под свой контроль всю территорию Луганской области. (По данным британской разведки, на российское военное командование давят, требуя демонстрации явных боевых успехов.) Пытаясь активизировать наступление в регионе, Россия усиленно бомбардирует его из всех видов оружия. "Там ад, и это не преувеличение", – сказал президент Украины в утреннем видеообращении в пятницу.

Сейчас основные усилия российской армии сосредоточены на взятии Северодонецка. Утром в пятницу в этом городе была обстреляна школа, в подвалах которой укрывались около 200 гражданских лиц – погибли по меньшей мере трое. Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай говорит, что город Рубежное “разделил судьбу Мариуполя”.

Россия пытается наступать также и в Донецкой области (за сутки жертвами обстрелов там стали по меньшей мере пять мирных жителей), строит новую переправу через Северский Донец в районе Изюма и старается вернуть назад часть освобожденной украинской армией территории на севере Харьковской области. В пятницу Россия обстреляла город Лозовая Харьковской области, ракетным ударом уничтожен Дворец культуры (вот как это выглядит сейчас, вот видео удара), пострадали семь человек. Российские войска возобновили обстрелы Харькова (хотя еще накануне казалось, что город уверенно возвращается к мирной жизни, вот репортаж), нанесли удары по Житомирской области. Воздушная тревога в пятницу объявлялась по всей территории Украины.

На оккупированных территориях

Российское правительство, не дожидаясь принятия законопроекта о праве на создание временных администраций за рубежом, организовало штаб по восстановлению Донбасса, а Путин посмертно наградил орденом Мужества командира пророссийских донецких сепаратистов Моторолу, убитого в 2016 году. Политологи говорят, что это делается ради приучения россиян (особенно жителей далекой провинции) к мысли о необходимости включить Донбасс в состав России. Здесь логику российских властей и дальнейшее развитие войны комментирует советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

В других оккупированных областях Украины российские силовики действуют проверенными кадыровскими методами: в сети стали появляться видео, на которых жители Херсона извиняются за то, что называли российских захватчиков “орками”, и сообщают, что “прошли курс денацификации”. В оккупированном Энергодаре Запорожской области пожарные устроили акцию протеста после похищения начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

На освобожденных от российских войск территориях Киевской области оккупацию вспоминают то со смехом, то со слезами на глазах: вот веселый репортаж о том, как местные жители угнали российский бензовоз и отвезли солярку в больницу поселка Дымер, а вот рассказ о том, как убивали мирных жителей в поселке Великая Дымерка Броварского района.

В Киеве завершился суд на российским военнопленным Вадимом Шишимариным, обвиняемым в убийстве мирного жителя. В последнем слове он сказал, что раскаивается и еще раз попросил прощения. Приговор вынесут 23 мая.

В России войны нет

Единороссы внесли в Госдуму законопроект об отмене предельного возраста для воинской службы по контракту, объяснив это тем, что по-настоящему ценным и опытным военный становится только в 40–45 лет. Вряд ли это поможет удовлетворить кадровый голод в текущей ситуации.

“Медиазоне” удалось установить по открытым источникам имена 2622 российских военнослужащих, убитых на территории Украины. Вот рассказ о жизни и семье одного из них – 19-летнего Алексея Мартынова из села Хасурта в двух часах езды от Улан-Удэ. Сколько российских военнослужащих находятся в украинском плену, доподлинно не известно, родственники пленных узнают об этом из видео, которые публиковали в Украине в начале войны – вот история военнопленного Дмитрия Науменко из небольшого поселка в Волгоградской области.

Войну, которая идет на территории Украины, российским телезрителям не показывают, но жители приграничных областей так или иначе ощущают ее на себе – вот репортаж из Белгорода, где, как и везде, есть сторонники и противники войны, а также волонтеры, причем одни помогают украинским беженцам, а другие – российским военнослужащим. С начала войны в России остаются закрытыми 11 аэропортов – почитайте, что говорят их сотрудники, фактически оставшиеся без работы (спойлер: они охотно рассказывают об экономических проблемах и бардаке, но все как один утверждают, что “в политике держат нейтралитет”).

В Вильнюсе проходит II конференция Российского антивоенного комитета. Среди видных представителей российской эмиграции, которые в ней участвуют – Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров, только что объявленные в России “физлицами – иноагентами”. Участники конференции решили не только бороться с кровавым режимом Путина, но и помогать россиянам, уехавшим из страны с началом войны. Для этого предложено выдавать подписавшим специальную декларацию эмигрантам “паспорт хорошего русского”: к нему якобы будут благосклонно относиться в Евросоюзе (сам Евросоюз пока об этом не знает). Вот монологи россиян, уехавших из страны сразу после вторжения и уже вернувшихся домой (спойлер: многие недовольны недоразвитыми сервисами доставки за рубежом).

В довесок – интервью с Егором Поляковым, редактором “Ленты.ру”, опубликовавшим на сайте издания антивоенные статьи и уехавшим из России. Говорит, что совесть у него “очень близка к чистой”.

Россия продолжает самоочищаться

В Евпатории ФСБ возбудила уголовное дело о "подготовке к теракту" в отношении художника Богдана Зизы: он облил желтой и синей краской двери мэрии и попытался их поджечь (до 15 лет лишения свободы). Уже опубликовано видео с его извинениями.

Суд в Татарстане оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей по административному делу о “пропаганде наркотиков” посредством татуировки в виде листа конопли. То, что это именно конопля, установила “лингво-ботаническая экспертиза”. Моргенштерн за границей.

В Ульяновске суд оштрафовал одиннадцатиклассника на 15 тысяч рублей за сравнение букв Z и V c символикой CC (“дискредитация российской армии”).

В Казани полицейские забрали студента на допрос прямо с лекций в связи с антивоенными сториз в инстаграме (вроде бы заблокированном в России). Составили административный протокол – тоже по статье о “дискредитации”.

В Иркутской области задержан подозреваемый в стрельбе по окнам военкомата из пневматического пистолета (никто не пострадал).

Адвоката Ивана Павлова второй раз оштрафовали на 10 тысяч рублей за отсутствие маркировки “иностранного агента” (Павлов был вынужден уехать за границу еще до войны).

Депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев выяснил, на каком основании его объявили “иностранным агентом”: финансированием из-за рубежа посчитали 25 фунтов, которые пришли ему на счет за возврат билета на поезд в Лондоне.

На физфаке МГУ отменили лекции, посвященные 101-летию Сахарова – то ли потому что Сахаров теперь снова под запретом, то ли потому что один из лекторов, Борис Альтшулер, является членом Московской Хельсинкской группы.

Международные последствия войны

Сегодня Россия прекращает поставки газа в Финляндию. Финляндия арендовала на 10 лет американский плавучий терминал для приема и хранения сжиженного газа. Вместимости терминала достаточно для покрытия нужд Финляндии и Эстонии.

По подсчетам Citigroup, доходы России от продажи газа в Европу в 2022 году составят 100 миллиардов долларов, то есть вдвое больше, чем год назад. Китай рекордно нарастил закупки российских нефти и газа, а экспорт российского угля в эту страну в апреле вырос вдвое.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер объявил об уходе из совета директоров “Роснефти”.

Страны G7 думают над тем, чтобы создать картель для контроля цен на российскую нефть, но пока только пообещали Украине 19,8 млрд долларов на укрепление финансовой системы.

США задумались о временной отмене санкций на белорусские калийные удобрения в обмен на транзит через территорию Беларуси украинского зерна – до Клайпеды. Тут, впрочем, не все зависит от Лукашенко – надо еще чтобы Путин ему разрешил пойти на сепаратные переговоры с Западом.

Канада расширила санкции в отношении России: запрещен экспорт туда предметов роскоши и введены ограничения против 14 физических лиц.

У мужа бывшей жены Путина нашлась двухсотметровая квартира в Давосе.

Все остальное

Следственный Комитет Беларуси назвал основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило "руководителем террористической организации" и возбудил против него еще одно уголовное дело.

В американском штате Оклахома запретили аборты (кроме случаев изнасилования или инцеста).

В Австралии, США и странах Европы выявлены случаи заражения оспой обезьян. ВОЗ созвала экстренное совещание экспертов из-за необъяснимости распространения вируса. Что такое эта обезьянья оспа и ждать ли новой пандемии, объясняется тут.

Ссылки для чтения

Опыт переосмысления. Разговор с книжным журналистом Эдуардом Лукояновым о том, как советская неподцензурная поэзия переосмысляла военную травму. Или раздумья литературного критика Игоря Гулина об отношениях власти и культуры и возможности обновления последней.

Разговор с книжным журналистом Эдуардом Лукояновым о том, как советская неподцензурная поэзия переосмысляла военную травму. Или раздумья литературного критика Игоря Гулина об отношениях власти и культуры и возможности обновления последней. Словесность. Интервью с филологом Андреем Ранчиным о русской литературе – от “Слова о полку Игореве” до Бориса Акунина. Или отрывок из новой книги Михаила Ямпольского “Возвращение Адама. Миф, или Современность архаики” (изд-во Ивана Лимбаха) – о рождении поэзии из духа политеизма.

Интервью с филологом Андреем Ранчиным о русской литературе – от “Слова о полку Игореве” до Бориса Акунина. Или отрывок из новой книги Михаила Ямпольского “Возвращение Адама. Миф, или Современность архаики” (изд-во Ивана Лимбаха) – о рождении поэзии из духа политеизма. Акционизм. Беседа с фотографом и художником Данилой Ткаченко: он спланировал красивую хитроумную акцию с желто-синим дымом над Красной площадью во время парада, но ее проведению помешала ФСБ. Или рассказ о том, как пытается выжить в условиях войны московское художественное объединение “Галерея 22”.

Беседа с фотографом и художником Данилой Ткаченко: он спланировал красивую хитроумную акцию с желто-синим дымом над Красной площадью во время парада, но ее проведению помешала ФСБ. Или рассказ о том, как пытается выжить в условиях войны московское художественное объединение “Галерея 22”. Советские кошмары. Отрывок из книги историка Сьюзан Линди “Разум в тумане войны” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о том, как в СССР относились к ПТСР у военных. Или каталог вредных идей советских сексологов.

Отрывок из книги историка Сьюзан Линди “Разум в тумане войны” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о том, как в СССР относились к ПТСР у военных. Или каталог вредных идей советских сексологов. Малые мира сего. Фрагмент из книги Нины Бертон “Шесть граней жизни. Повесть о чутком доме и о природе, полной множества языков” (изд-во “Ад Маргинем”) – о пчелах. Или беседа с социологом Георгием Медвинским о том, как корюшка из “сорной” рыбы стала брендом Петербурга.

Фрагмент из книги Нины Бертон “Шесть граней жизни. Повесть о чутком доме и о природе, полной множества языков” (изд-во “Ад Маргинем”) – о пчелах. Или беседа с социологом Георгием Медвинским о том, как корюшка из “сорной” рыбы стала брендом Петербурга. Перевод и переводчики. Рассказ о жизни Самуила Болотина и Татьяны Сикорской, благодаря которым на русском языке появилась песня Утесова “Мы летим, ковыляя во мгле” (это перевод американского фокстрота). Или отрывок из книги Владимира Бабкова “Игра слов. Практика и идеология художественного перевода” (изд-во Corpus) – о ситуациях, в которых переводчик обязан “переврать” оригинал”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок