Канада ввела санкции против российский оборонных предприятий

Власти Канады ввели санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора, говорится в заявлении на сайте правительства страны.

Под новые ограничения попали Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО "Звезда", судостроительный завод "Вымпел", НПП "Исток", а также частная военная компания РСБ-групп (работающая как охранная фирма).

"Мы будем продолжать поддерживать храбрых мужчин и женщин, борющихся за свою свободу, и мы требуем, чтобы виновные в злодеяниях понесли ответственность", — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

В конце марта Канада уже вводила санкции против Россией в связи с вторжением в Украину. Тогда под ограничения попали 160 членов Совета Федерации.