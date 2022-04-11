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Канада ввела санкции против российский оборонных предприятий

Здание Московского физико-технического института

Власти Канады ввели санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора, говорится в заявлении на сайте правительства страны.

Под новые ограничения попали Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО "Звезда", судостроительный завод "Вымпел", НПП "Исток", а также частная военная компания РСБ-групп (работающая как охранная фирма).

"Мы будем продолжать поддерживать храбрых мужчин и женщин, борющихся за свою свободу, и мы требуем, чтобы виновные в злодеяниях понесли ответственность", — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

В конце марта Канада уже вводила санкции против Россией в связи с вторжением в Украину. Тогда под ограничения попали 160 членов Совета Федерации.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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