Россия в блокаде

Продолжающая уже более полутора месяцев российская война с Украиной вызвала мощную реакцию западного сообщества. Военная помощь Украине нарастает. Приняты решения ужесточить санкции по отношению к режиму Владимира Путина. США отказываются от покупки российской нефти. Страны Балтии не будут закупать газ из России. Фактически введена транспортная блокада российские и белорусские грузовики не допускаются на территорию Евросоюза: исключение транспортировка продуктов, медикаментов, энергетических грузов.

Что несет россиянам эскалация военных действий в Украине, ведущая к усилению санкций? Обсуждают экономист и политолог Владислав Иноземцев и военно-политический эксперт Юрий Федоров.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Видеоэфир в 19:05