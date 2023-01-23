Канада выплатит коренным народам $2,1 млрд за "культурный геноцид"

Канада согласилась выплатить коренным народам почти 2,1 миллиарда долларов в качестве компенсации за потерю их языков и культуры, вызванную канадской системой-школ интернатов.

Решение должно быть утверждено федеральным судом в конце февраля. Деньги будут переданы в фонд, независимый от правительства Канады, на "возрождение образования, культуры и языка коренных народов, чтобы помочь им в исцелении и воссоединении со своим наследием".

С 1831 по 1996 год в Канаде работали более 130 школ-интернатов, которые управлялись церковью и были частью канадской политики, направленной на ассимиляцию детей коренных народов. За всё время существования школ через них прошли порядка 150 тысяч представителей коренных народов. Не менее 3200 детей погибли там из-за холода, скудного питания и болезней. Многие подверглись физическому, эмоциональному и сексуальному насилию.

В 2012 году представители 325 коренных народов Канады подали иск с требованием возместить ущерб, причинённый их языкам и культуре. В 2015 году канадская Комиссия по установлению истины и примирению опубликовала отчёт, в котором назвала систему школ-интернатов примером "культурного геноцида".

Министр по делам короны и коренных народов Канады Марк Миллер сказал, что решение правительства о компенсации не "сотрёт и не возместит прошлое", но "что оно может, так это обратить внимание на коллективный вред, причинённый канадским прошлым".