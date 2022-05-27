Канцлер Австрии обсудил с Путиным обмен пленными

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер провели телефонный разговор. Он состоялся по инициативе австрийской стороны и продолжался 45 минут.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин в ходе разговора сказал, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов в акваториях Азовского и Черного морей. Также он заявил, что Киев саботировал переговорный процесс России и Украины.

Лидеры двух стран обсудили продовольственную проблему, возникшую в результате российского вторжения в Украину. "Владимир Путин акценти­ровал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза", - говорится в сообщении Кремля.

Нехаммер заявил журналистам, что разговор с Путиным был "очень напряженным и серьезным". По его словам, в ходе разговора обсуждалась возможность обмена пленными с Украиной. Как пишет газета Kleine Zeitung со ссылкой на слова канцлера, Путин согласился предоставить Красному Кресту доступ к пленным. Пресс-служба Кремля об обсуждении возможного обмена военнопленных не сообщает.