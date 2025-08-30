Канцлер Германии заявил о состоянии конфликта с Россией

Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Об этом в беседе с телеканалом LCI заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, Москва проводит операции по дестабилизации большей части Германии и вмешивается в дела страны через соцсети.

Ранее Мерц отметил, что российский президент Владимир Путин не демонстрирует готовности прекратить войну против Украины. Канцлер также заявил о намерении ужесточить давление на Россию.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что Путин в очередной раз обманет президент США Дональда Трампа, если до понедельника не будет согласована встреча президентов России и Украины. "Это не может остаться без ответа", — сказал Макрон на совместной конференции с Мерцем.

"Если на следующей неделе мы убедимся, что вновь, после месяцев невыполненных обещаний, этого не произошло, мы будем открыто выступать за введение первичных и вторичных санкций против России", — сказал Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что срок, который Трамп дал России для достижения соглашения, заканчивается в понедельник, 1 сентября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Мерца фразой "это уже к психиатрам", передаёт ТАСС.





