Минус схема. Грузия закрыла экспорт и транзит автомобилей в Россию

Правительство Грузии запретило экспорт и транзит автомобилей в Россию. До этого грузинский порт Поти активно использовался для параллельного импорта машин в РФ, теперь закрыта одна из лазеек для обхода санкций.

Вечером 1 августа в журналистских и экспертных кругах Тбилиси поползли слухи, что правительство приняло некое постановление, запрещающее экспорт и транзит автомобилей в Россию. На правительственных сайтах, в том числе сайте Министерства финансов поначалу никаких сообщений на этот счёт не было. Власти явно не хотели афишировать "опасное" с точки зрения конфронтации с Москвой решение.

Наконец, во второй половине дня 2 августа, Служба доходов Министерства финансов подтвердила одной из оппозиционных телекомпаний, что уже в течении суток (то есть с полуночи 1 августа) действует специальное постановление правительства о запрете экспорта и реэкспорта автомобилей американского производства в РФ, а также Белоруссию. Согласно тому же документу, аналогичный запрет коснётся европейских машин начиная с 26 Сентября. В заявлении Службы доходов МинФина сухо говорится, что решение принято "в рамках 11-го пакета санкций".

То что правительству Ираклию Гарибашвили всё таки придётся подключится к санкциям против Москвы стало ясно ещё в конце июня, когда Тбилиси посетила очень представительная западная делегация. В неё входили спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, руководитель Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен и генеральный директор по экономике, науке и технологиям МИД Великобритании Кумар Айер.

Уже после визита члены делегации сообщили СМИ, что обсудили с властями кавказской страны "эффективное осуществление санкций" против России, а также "открытие прямой линии для постоянного диалога по данной проблеме" с грузинским правительством.

В переводе с дипломатического языка это прозвучало как предупреждение: Запад не потерпит превращения Грузии в транзитную территорию для поставок автомашин в Россию, то есть не закроет глаза на нарушение грузинским правительством одной из важнейших санкций. А если Тбилиси не прислушается к "просьбе" и "совету" партнёров, то у западных столиц есть широкая номенклатура экономических и политических мер. В конце концов, именно Грузия рассчитывает получить статус кандидата в члены ЕС уже к концу нынешнего года, не говоря о многомиллиардных финансовых траншах из западных институтов, о недостатке которых правительству было бы грех жаловаться.

Лакомый кусок от российского "торта"

Тем не менее, премьер Гарибашвили и правящая партия "Грузинская мечта" (ГМ), несмотря на давление и обвинения по данному вопросу ещё и от оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) всё же тянули до конца. Тому есть две основные причины.

Во первых, экспорт автомобилей в РФ стал настоящим Клондайком для Грузии за последний год, когда экспорт в РФ европейских и американских машин сначала резко сократился, западные автопроизводители ушли из России а затем официальный экспорт прекратился вовсе.

Достаточно сказать, что при общем объёме экономики Грузии в $30 млрд., экспорт автомобилей за последние 15 месяцев принёс стране более $2 млрд. По данным Министерства финансов, только с 1 Января 2023 года по 1 Июля, из Грузии реэкспортировано 51 000 автомобилей общей стоимостью в $ 930 млн. из них 3 786 единиц – в РФ, общей стоимостью $52млн. и 129 единиц - в Белоруссию стоимостью $2,452 млн.

Казалось бы, в РФ и Белоруссию экспортировано либо реэкспортировано лишь около 5% всего автомобильного реэкспорта. Но эти цифры лукавят: после введения западных санкций против России, произошёл взрывной рост реэкспорта европейских и американских автомобилей через грузинскую территорию в Армению, Азербайджан, Казахстан и Киргизстан. Вот данные лишь за январь и февраль 2023 года: 13 501 автомобилей общей стоимостью $236,8 млн. Для сравнения: в наиболее успешном допандемийном 2019 году, Грузия реэкспортировала 9 678 автомобилей на сумму $59,8 млн. за весь год.

Показателен список стран, импортировавших европейские автомобили через Грузию за первые два месяца текущего года:

Азербайджан - $62,1 млн; 4 820 единиц Казахстан - $51,5 млн. 2 589 единиц Армения - $50,1 млн. 2 834 единиц Киргизстан - $43,1 млн. 1 338 единиц Россия - $13,5 млн. 978 единиц.

Вероятно, значительная часть автомашин, отправившихся через Грузию в эти страны, на самом деле предназначались потребителям в России.

Наиболее очевидным выгодополучателем санкционных ограничений, кроме Грузии была Армения – единственная страна Южного Кавказа, пользующаяся льготными таможенными тарифами Евразийского экономического союза (ЕАЭС): американские и европейские автомобили прибывали в грузинский черноморский порт Поти как предназначенные Армянским покупателям, отправлялись в Армению, там оформлялись согласно правилам ЕАЭС, после чего направлялись в Россию транзитом через Грузию по военно-грузинской дороге и погранично/таможенный пункт Казбеги/Верхний Ларс на североосетинском участке российско-грузинской границы.

По этой же дороге, россияне (особенно из южных регионов страны) часто приезжали в Грузию и покупали машины на Руставском авторынке недалеко от Тбилиси.

Сейчас все описанные схемы уже закрыты: гражданин РФ, согласно правительственному постановлению, конечно может приехать и купить машину в Рустави но ездить на ней он сможет только по Грузии. Из страны на этой машине его не выпустят в любом направлении. А Европейские и американское автомобили транзитом из Армении в РФ пропустят через Казбеги-Верхний Ларс лишь в том случае, если они оформлены на физическое лицо, гражданина Армении и нет оснований подозревать владельца в незаконном реэкспорте.

Впрочем, эксперты в Тбилиси убеждены, что все эти меры приведут лишь к подражанию автомашин на российском рынке но не к прекращению экспорта через грузинские порты.

Своим мнением об этом с РС поделился вице-президент Академии естественных наук Грузии, Александр Твалчрелидзе: "Россия разработала множество хитроумных схем обхода санкций и реэкспорт машин через Грузию – одна из них" - считает Твалчрелидзе. По его словам, даже если из Грузии, либо через Грузию прекратится экспорт машин непосредственно в РФ, то ничто не запрещает Грузии экспортировать автомобили скажем в Казахстан, а Казахстан может реэкспортировать машины в РФ. "Итогом станет лишь подорожание американских и европейских автомобилей на российском рынке примерно на 40%" - предполагает Твалчрелидзе.

Что сделает Путин?

Грузинское правительство приняло меры против экспорта и реэкспорта автомобилей в РФ на фоне отмены Путиным своих же указов 2019 года о запрете прямых авиарейсов в грузинские города, а также 2000 года - о введении визового режима для граждан Грузии. В последние дни в Батумском порту группа активистов, представляющих оппозиционные партии (в первую очередь ту же партию Саакашвили) по сути изгнала из порта российский круизный лайнер Astoria Grande. Может ли Россия предпринять ответные шаги?

"Конечно, наши власти боятся, что Путин рассердится и если не восстановит визовый режим либо запрет на полёты (поскольку это выглядело бы слишком уж комично через столь короткое время), то запретит импорт грузинской продукции", - считает постоянный автор аналитического сайта Nation.ge Давид Авалишвили. Он напоминает, что после широкомасштабного российского вторжения в Украину, Грузия значительно (на 50%) нарастила, например, экспорт вин на российские рынки, куда европейские вина уже попадают с некоторыми трудностями из за нарушения логистических цепочек.

И дело, разумеется, не только в вине, считает эксперт: запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей - первый прецедент введения Грузией двусторонних санкций против РФ. "25 Февраля 2022 года, через день после начала войны, премьер-министр Гарибашвили сказал, что наша страна не присоединится к антироссийским санкциям", - напомнил Авалишвили.

Действительно, за прошедший год Грузия присоединилась лишь к санкциям в финансово-банковской сфере, но никаких национальных санкций против Москвы не вводила.

Кроме того, за последний год, во многом благодаря притоку в Грузию около 100 000 российских релокантов, курс национальной валюты, Лари укрепился на 28%, что позволило Национальному банку закупить на местном валютном рынке около $1 млрд. и увеличить объём валютных резервов страны до беспрецедентных за всю историю 5,01 млрд. Активность на рынке недвижимости – одном из локомотивов любой экономики – выросла на 30%, россияне основали в Грузии более 21 000 предприятий, создав тем самым тысячи рабочих мест, а экономика кавказской страны в прошлом году выросла на 10%. В текущем – уже на 7%.

Естественно, в преддверии очередных парламентских выборов, назначенных на осень 2024 года, правящей партии и её правительству очень не хочется терять столь значительные экономические и политические бонусы. И депутаты от ГМ часто с обидой в голосе публично задаются вопросом: а почему западные партнёры не подходят столь принципиально к другим государствам постсоветского пространства, через территорию которых продолжается поток реэкспорта (от автомобилей до микрочипов, используемых в военной технике) в Россию?

Ответ прост: Грузия претендует на членство в НАТО и ЕС, а значит Запад обладает и политическим и моральным правом требовать от нее большей солидарности в условиях кровопролитной войны общеевропейского масштаба, продолжающейся в Украине.