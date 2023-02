"Капли дождя..." Умер Берт Бакарак, автор популярных шлягеров. Ему было 94

Берт Бакарак — американский пианист и композитор, написавший сотни популярных песен для англоязычных исполнителей, умер 8 февраля на 95-м году жизни. Об этом стало известно в четверг. Как отмечает Би-би-си, Бакарак был одним из первых композиторов, которые самостоятельно продюсировали многие свои записи.

Берт Бакарак - трёхкратный лауреат премии "Оскар" в категориях "Лучшая песня" и "Лучший саундтрек к драматическому фильму". Он также был дважды удостоен премий "Золотой глобус" и один раз премии BAFTA.

За время своей композиторской карьеры он написал 73 шлягера. Они попали в американский топ-40. Одной из самых известных его мелодий стала Raindrops Keep Fallin' on My Head ("Капли дождя падают на мою голову"). Она стала хитом после выхода в прокат в 1969 году голливудского фильма "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (Butch Cassidy and the Sundance Kid).

Музыкальные критики считали, что вместе с автором слов Хэлом Дэвидом он сочинил песни, которые задали высокие стандарты популярной музыке.