Западные лаборатории не публикуют данные об отравлении Алексея Навального в колонии из-за "договоренностей" между спецслужбами.

Такое мнение в эфире телеканала "Дождь" высказал российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза. Он сослался на собственный опыт: в 2020 году министерство юстиции США передало ему пакет документов с результатами расследования ФБР о его отравлениях в России в 2015 и 2017 годах. "Они провели эти анализы и потом засекретили их результаты", — сказал Кара-Мурза.

"В рамках судебного процесса удалось получить несколько сотен страниц документов, касающихся моих отравлений. Из них ясно следует, что это было преднамеренное отравление. Никто в этом не сомневался, но они это подтвердили. Но название самого яда, которым я был отравлен, они отказались публиковать даже в рамках судебного процесса", — отметил Кара-Мурза. По его словам, в ФБР сослались на федеральный закон США о национальной безопасности от 1947 года, в рамках которого запрещено публиковать документы, которые могут "пролить свет на источники либо методы спецслужб".

"Война — войной, политика — политикой, санкции — санкциями, а у спецслужб сохраняются свои каналы коммуникации, свои договоренности. Если западные лаборатории опубликуют результаты обследования биоматериала Навального, так же, как это было в моем случае, это будет официальное подтверждение того, что Российская Федерация под руководством Путина, вопреки установленной международной конвенции о запрете химического оружия, продолжает производить и использовать запрещенное химическое оружие. Тогда бы пришлось действовать, как-то реагировать. Они, видимо, этого делать не хотят", — заключил Кара-Мурза.

В среду вдова Алексея Навального Юлия заявила, что две расположенные вне России лаборатории независимо друг от друга подтвердили, что Навальный умер в колонии в феврале прошлого года вследствие отравления. Она призвала лаборатории, которые пришли к этому выводу, опубликовать результаты исследований. Юлия Навальная предполагает, что это до сих пор не сделано по "политическим соображениям". Где находятся и кому принадлежат лаборатории, исследовавшие биологический материал Алексея Навального, она не сказала.