Карельские петроглифы вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

О решении сообщил, в частности, глава Карелии Артур Парфенчиков. Также информацию разместил МИД России.

Онежские петроглифы - наскальные памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи в Пудожском районе Карелии, на восточном побережье Онежского озера. Они датируются IV-III тысячелетиями до нашей эры.

Беломорские петроглифы расположены в Беломорском районе на островах реки Выг. В республике постепенно создают необходимую инфраструктуру для развития туризма в Залавруге. Так называют территорию, на которой расположены Беломорские петроглифы, отмечает "Интерфакс".