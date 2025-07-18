Картины беззакония. Александра Вагнер – о решениях ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека 9 июля вынес важное решение, признав ответственность России за то горе, которое с 2014 года переживают как жители Украины, так и других стран, если брать во внимание, что на борту рейса MH17, сбитого в Донбассе подконтрольными России силами, находились граждане 10 государств.

Вот цитата из решения суда: "Родственники жертв авиакатастрофы пережили глубокое горе и страдания из-за гибели своих близких и последствий крушения [самолета Малайзийских авиалиний]. Из-за того, что Россия отказалась обеспечить охрану места крушения, на извлечение тел погибших ушло восемь месяцев. Некоторым родственникам пришлось хоронить только фрагменты тел своих близких; в некоторых случаях части тел были возвращены им уже после погребения. В двух случаях тела жертв так и не были найдены. Российские власти продолжают отрицать свою причастность и не проводят эффективного расследования, тем самым продлевая мучительное ожидание ответов для ближайших родственников [жертв] и усугубляя их страдания. Характер и масштабы продолжающихся страданий были достаточно серьезными, чтобы приравнять их к бесчеловечному обращению".

Крушению "Боинга" была посвящена лишь часть решения – суд объединил в одно дело четыре межгосударственные жалобы. Два иска были поданы Украиной в связи с насильственным перемещением украинских детей. Три группы детей были похищены в Донбассе летом 2014 года и увезены в Россию. Жалоба была подана в 2014 году, но после вторжения 2022-го перемещение детей продолжилось, из-за чего 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой – стало понятно, что это системная практика. Четвертая жалоба, рассмотренная ЕСПЧ, касается убийств гражданских лиц и пленных, пыток, незаконного лишения свободы – масштабных нарушений прав человека, начавшихся в 2022 году. Эта жалоба стала частью дела, связанного с событиями 2014 года, потому что по сути ничего не изменилось.

Российское государство хладнокровно пытает, мучает, убивает украинцев

Вот еще одна цитата из решения ЕСПЧ: "Ни в одном из конфликтов, ранее рассматривавшихся Судом, не было такого почти всеобщего осуждения вопиющего пренебрежения государством-ответчиком основами международного правопорядка, установленного после Второй мировой войны, и таких четких мер, принятых Советом Европы для наказания неуважения государства-ответчика к фундаментальным ценностям Совета Европы: миру, но, что не менее важно, человеческой жизни, человеческому достоинству и индивидуальным правам, гарантированным Европейской конвенцией о защите прав и свобод".

Российское государство хладнокровно пытает, мучает, убивает украинцев. Но и к гражданам своей страны оно относится не лучше. Если посмотреть на статистику тех дел ЕСПЧ, которые были приняты судом и ответчиком в которых выступает Россия (в данном случае речь уже не о крупных межгосударственных жалобах, а об индивидуальных, поданных обычными россиянами, – чаще всего они жалуются на нарушение прав на свободу и безопасность (289 дел против России), права на справедливый суд (207) и права на свободу собраний (188).

Это картина беззакония, написанная сотнями обычных россиян, добивающихся справедливости от собственного государства. И она появилась задолго до того, как власть в Кремле решила отмахнуться от ЕСПЧ и Совета Европы и начать агрессию в отношении соседнего государства. Теперь эта картина беззакония клонирована на украинских территориях, оккупированных Россией. Если взять решение суда по аннексированному Крыму, то там говорится о совершенных Россией жестоких действиях, которые включают случаи запугивания, насильственные исчезновения, пытки, преследования священнослужителей и журналистов. Также в решении суда отмечено систематическое преследовании жителей Крыма за их политическую позицию и проукраинские взгляды.

"Государство-ответчик создало правовую систему, которая полностью основана на нарушениях прав человека, и это должно стать дополнительной стигмой, а в обычных обстоятельствах – привести к более серьезным последствиям. ЕСПЧ фактически подтвердил отсутствие верховенства права в Крыму с момента его оккупации Россией. С этой точки зрения вывод ЕСПЧ о том, что крымские суды, по крайней мере с момента вступления в силу "Договора о присоединении", не могут считаться трибуналами, "созданными на основании закона", соответствует его общему нарративу о беззаконии в Крыму", – написал профессор Ливерпульского университета Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в сфере прав человека.

Решение суда по Крыму стало прецедентным для самого ЕСПЧ. Оно превратилось в мостик к решению, принятому 9 июля этого года. Крымская жалоба была проще, так как Россия не оспаривала, что осуществляет юрисдикцию на территории Крыма с 2014 года. До начала масштабной войны в 2022 году принятие решения касательно Донбасса было бы затруднительнее, поскольку Москва отрицала, что ее юрисдикция распространяется на контролируемые ею территории востока Украины. Однако после начала войны и подписания российским президентом законов о "вхождении" четырех областей Украины в состав России, решение ЕСПЧ стало возможным. При этом Европейский суд по правам человека подтвердил юрисдикцию России в отношении "ДНР" и "ЛНР" и ранее, посредством доктрины эффективного контроля.

Итак, ответственность России признана, настал долгий период ожидания того, когда в Москве будет признана ответственность за свершившееся злодеяние.

Москва обязана выполнять решения, которые были приняты по делам, поданным, когда Россия признавала юрисдикцию суда

Россия перестала быть членом Совета Европы из-за войны в Украине, однако это не означает уход от ответственности за признанные ЕСПЧ незаконными действия. Москва обязана выполнять те решения, которые были приняты по делам, поданным в то время, когда Россия признавала юрисдикцию суда. Это значит, что и решение о нарушении прав человека в аннексированном Крыму, и решения по Донбассу, а даже ответственность за нарушения прав человека в связи с агрессией в отношении Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, рано или поздно исполнены будут – все эти жалобы были поданы до 16 марта 2022, когда Россия перестала быть членом Совета Европы и таким образом отказалась признавать юрисдикцию ЕСПЧ.

И до начала полномасштабной войны в Украине сотрудничество ЕСПЧ и Совета Европы с Россией не было гладким, так как Москва не признавала прецедентность права, ссылаясь на внутреннее законодательство. Еще в 2021 году, когда Россия отказалась освободить Алексея Навального по решению ЕСПЧ, Константин Дегтярев отмечал, что "в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров государство не может использовать свое внутреннее право как основание для невыполнения международных обязательств". Дегтярев подчеркивал, что и в российском праве можно было найти основания для исполнения решения ЕСПЧ, но такого желания и политической воли у российских властей в отношении Навального не было, поэтому отсылка к внутреннему праву использовалась "в качестве формального щита". То же самое можно сказать и о других решениях ЕСПЧ, которые не выполнялись Россией и ранее. После войны, как в интервью Радио Свобода сказал Павло Пушкар, начальник отдела Департамента по исполнению постановлений ЕСПЧ, "вопросы, связанные с исполнением обязательств в сфере прав человека, не снимаются отсутствием юрисдикции ЕСПЧ и отсутствием юрисдикции именно Совета Европы по отношению к исполнению Россией своих обязательств", так как Россия продолжает быть членом Организации Объединенных Наций, документы которой также содержат положения о защите прав человека.





Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



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