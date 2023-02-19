Каспаров и Ходорковский в Мюнхене рассказали о будущем России

На международной конференции по безопасности в Мюнхене состоялась встреча с представителями российской оппозиции. В ней приняли участие Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Жанна Немцова и представительница правозащитной группы "Мемориал" Ирина Щербакова. Дискуссия была посвящена представлениям оппозиционных Кремлю политиков о возможном будущем России.

Гарри Каспаров назвал победу Украины в войне необходимым условием любых позитивных изменений в российском обществе. По его мнению, российскому народу необходимо понять, что Россия проигрывает. Залогом такого понимания он назвал возвращение Украине аннексированного Крыма. "Крым - это основа путинской мифологии," - сказал Каспаров и призвал западные страны всемерно содействовать украинской победе.

По мнению Михаила Ходорковского, Западу не следует бояться эскалации боевых действий. Напротив, он считает, что деэскалация и перемирие на условиях Кремля были бы неприемлемы. "Это значит, что вору удалось бы уйти с награбленным," - высказался Ходорковский. Залогом успешного демократического будущего России он считает ослабление президентской власти и принцип разделения и баланса властей.

Жанна Немцова обратила внимание на то, что многие в России не знают подробностей о войне в Украине и не интересуются ими. Она сочла важным просвещать россиян, прибегая не только к рациональным, но и к эмоциональным аргументам. Ирина Щербакова поддержала её. Она подчеркнула, что Западу не стоит опасаться хаоса в случае краха действующей российской власти. По её мнению, такие страхи подогревает сам Кремль, и их необходимо преодолеть.