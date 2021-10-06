Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрию

Президент группы InfoWatch Наталья Касперская посоветовала не сдавать биометрические данные из-за отсутствия понимания, как их будут защищать, в том числе от сотрудников тех ведомств, которые их собирают. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют", - отметила Касперская.

Главная опасность при внедрении биометрии в том, что мы пока не умеем защищать и верифицировать такие данные, добавила эксперт. Россияне могут сдать отпечатки пальцев и свои фотографии, людей снимают без их ведома в общественных местах, а затем эту информацию могут слить, украсть и использовать, например, при крупных сделках с недвижимостью, управлении счетом в банке и т.д, сказала Наталья Касперская.

Ранее МВД разработало проект приказа, согласно которому с 29 декабря министерство начнет выдавать мигрантам карты с чипом о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования. Также 29 декабря вводится обязательная дактилоскопия для иностранных граждан, прибывших в Россию на срок более 90 дней.

Весной "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что правительство России хочет закрыть удаленный доступ к "ряду" госуслуг россиянам, которые не предоставили свои биометрические данные. Власти также планируют разрешить сдавать биометрические данные в центрах МФЦ и через специальное мобильное приложение, которое разрабатывает "Ростелеком". По данным собеседника издания, Минцифры в течение двух лет планирует собрать в единую биометрическую систему (ЕБС) до 70 млн данных граждан – число подтвержденных пользователей на "Госуслугах". Пока что данные в ЕБС могут собирать только банки.

В 2017 году Госдума обязала банки передавать МВД и ФСБ биометрические данные клиентов по требованию ведомств ради "обеспечения обороны страны, безопасности государства, охраны правопорядка и противодействия терроризму".