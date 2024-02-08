Кассационный суд утвердил приговор журналистке Марии Пономаренко

Кассационный суд в Кемерове утвердил приговор журналистке Марии Пономаренко, осужденной на шесть лет колонии по делу о так называемых фейках про армию России. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката Дмитрия Шитова.

По его словам, далее защита намерена обратиться в вышестоящие кассационные инстанции.

В феврале 2023 года журналистку и мать двоих детей Марию Пономаренко признали виновной по статье о "фейках" о российской армии по мотивам политической ненависти из-за поста в телеграм-канале о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Она отбывает срок в Алтайском крае.

Пономаренко неоднократно отправляли в штрафной изолятор. Всего она провела там больше месяца, хотя максимальный срок нахождения в изоляторе для женщин составляет пять дней. Также Пономаренко сообщала, что в колонии антисанитарные условия, её постоянно обыскивают и отбирают средства личной гигиены.