Кассационный суд утвердил приговор журналистке Марии Пономаренко

Кассационный суд в Кемерове утвердил приговор журналистке Марии Пономаренко, осужденной на шесть лет колонии по делу о так называемых фейках про армию России. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката Дмитрия Шитова.
По его словам, далее защита намерена обратиться в вышестоящие кассационные инстанции.
В феврале 2023 года журналистку и мать двоих детей Марию Пономаренко признали виновной по статье о "фейках" о российской армии по мотивам политической ненависти из-за поста в телеграм-канале о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Она отбывает срок в Алтайском крае.
Пономаренко неоднократно отправляли в штрафной изолятор. Всего она провела там больше месяца, хотя максимальный срок нахождения в изоляторе для женщин составляет пять дней. Также Пономаренко сообщала, что в колонии антисанитарные условия, её постоянно обыскивают и отбирают средства личной гигиены.
- В начале ноября 2023 года в ИК заявили, что Пономаренко напала на двух сотрудников колонии, которые силой повели её на дисциплинарную комиссию. В отношении журналистки возбудили второе уголовное дело о нанесении неопасного для здоровья вреда. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.
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