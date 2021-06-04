Катерина Тихонова выступила на Петербургском экономическом форуме

На одной из сессий Петербургского международного экономического форума в пятницу состоялось выступление Катерины Тихоновой, которую СМИ называют младшей дочерью президента России Владимира Путина.

Тихонова выступила по видеосвязи на сессии под названием "Рассмотрение инвестиционных споров на площадке БРИКС: перспективы создания нового арбитражного института". Она была заявлена как заместитель директора Института математических исследований сложных систем МГУ имени Ломоносова. Как сообщает "Дождь", Тихонова в своём выступлении сказала, Тихонова сказала, что нужно развивать механизмы для инвестиций в научно-технологическую сферу и делать более эффективным взаимодействие с инвесторами.

Её партнёрами по сессии были бизнесмен Григорий Березкин, директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заместитель министра иностранных дел Александр Панкин и министр юстиции Константин Чуйченко.

Сегодня же ожидается выступление на пленарном заседании форума Владимира Путина. По видеосвязи выступят также канцлер Австрии и эмир Катара.

Помимо должности в институте математических исследований МГУ, Тихонова также возглавляет ряд проектов на стыке науки и бизнеса. В частности, речь идёт о фонде "Национальное интеллектуальное развитие", который занимается созданием Научно-технического центра МГУ. Этот же фонд является владельцем торговой марки "Иннопрактика". Именно в связи с планами постройки центра МГУ в расследовании РБК в 2015 году впервые упоминалась Катерина Тихонова. На следующий день после этой публикации о том, что Тихонова является дочерью президента России, заявил российский журналист Олег Кашин; в тот же день неназванный источник агентства Reuters, близкий к МГУ, сообщил, что Катерина Тихонова – дочь Путина. Сам Путин не опровергал эту информацию, но прямо и не признавал своё родство с Тихоновой.