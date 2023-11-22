"Врёт и ноет". Блогеры об интервью Захара Прилепина Ксении Собчак

Захар Прилепин дал интервью Ксении Собчак. Журналистка встретилась с деятелем "Z-культуры" в реабилитационном центре, где он продолжает восстанавливаться после майского покушения на его жизнь.

В анонсе беседы Собчак ссылается на интервью с людьми, "поддерживающими армию России", которые опубликовал оппозиционный журналист Юрий Дудь, и говорит, что решила последовать его примеру "по просьбам зрителей".

Ксения Собчак

Друзья, по многочисленным просьбам зрителей, я тоже решила записать интервью с человеком, который поддерживает армию России. Скажу сразу: человек этот умный и очень начитанный. В отличие от Вики и Вадима Цыгановых, он не верит в рептилоидов и тайное сионистское правительство, да и уж точно не стал бы по примеру Кучеры толкать речи о загнивающем Западе, имея на руках американский паспорт.

Но и Ксения Собчак отличается от Юрия Дудя – например, в том, что никто всерьез не считает ее оппозиционной журналисткой.

Игорь Курляндский

Это хорошо, когда есть свой типо либеральный человечек, который нужного и правильного человечка вовремя пропиарит. Ведь брать у Прилепина интервью заведомо нет смысла для разумных изданий. Он же не несет ничего, кроме вредного бреда.

Многие не уверены и в том, что Захара Прилепина можно назвать писателем.

Алина Витухновская

Собчак не погнушалась брать интервью у Прилепина. Поломанный псевдочеловек невротичен, задерган, про него даже можно сказать "творческий". По мне это нехорошее, унижающее определение, в данном случае еще и комическое. Прилепин ноет, что западные издательства расторгли с ним договоры. Какая несправедливость, не правда ли? Он ведь всерьез мнит себя писателем.

Пригожина ликвидировали правильно, Стрелков и Навальный сидят "за дело", ибо нарушили неписанные законы, "перешли черту". Черту переходить нельзя – "так во всех странах". То есть, беспредельшики не вы, а те, кто не соблюдает ваши правила.

По Собчак видно, что она его уважает. Вообще они социально близкие абсолютно.

Андрей Починков

Литература, которую мы заслужили за грехи наши тяжкие

Никита Небылицкий

Посмотрел интервью Захара Прилепина Собчак. Две вещи. Во-первых, Прилепин человек с очень плохой памятью. Что в век интернета опасно. Если послушать интервью десятилетней давности Прилепина мне в Прайм-тайме, а оно есть в интернете, то станет ясно, что сейчас он говорит просто прямо противоположное тому, что говорил тогда. Диаметрально противоположное. И я не о его теперешней точке зрения или оценке каких-то событий и людей. В конце концов любой имеет право на то чтобы сменить за столько лет свою точку зрения. Я про конкретные вещи, происходившие с ним самим, которые он либо тогда, либо сейчас, перевирает. Понятно, что интервью за десять лет Прилепин раздал много и что в каком он говорил, мог и забыть. Но есть вещи концептуальные, которые определяют его как личность. И их забыть он может вряд ли. Из этого следует, что Прилепин умышленно врёт. И вот вопрос зачем. А ответ на этот вопрос проистекает из второй вещи. Она заключается в том, что все до единого националисты в глубине души свою нацию презирают и считают её сильно хуже других. Как и свою страну. Ровно потому они и становятся националистами. Им кажется, что если агрессивно не демонстрировать всем остальным придуманные национальные черы и, преимущества над другими, то все вмиг сообразят что на самом деле король голый. Та же подоплёка в прилепинском вранье про самого себя. Он считает, что из себя совершенно ничего не представляет. И так пытается строить из самого себя потёмкинскую деревню. Обуреваемый комплексами. А так-как с воображением у Прилепина слабо, так-как литератор он очень слабенький, явно не Маркес, то и деревня его выходит картонной. Из-за этого ему её всё время приходится подкрашивать и прихорашивать. Ну и несовпадение цветов и оттенков, режет глаза.

Сокращенные цитаты из интервью для тех, кто не готов тратить два часа жизни на его просмотр, публикует "Медуза". Прилепин, в частности, утверждает, что массовые убийства российскими солдатами мирных жителей в Буче были "технически невозможны". Блогеры приводят и другие примеры неправды.

Интервью Прилепина не понравилось и "патриотам", точнее, правоконсервативной их части: для этого хватило одной-единственной фразы.

Терем-теремок

Правый телеграм угорает с Прилепина, который выдал очередные красные перлы в интервью Собчак. Оказывается, русские – не белые.

Дело не в какой-то уникальной расологии, а в идейно-политическом концепте, который продвигает в т.ч. Прилепин. Если русские националисты утверждают, что Россия – это великая европейская держава и ей пора возвращаться домой, в Запад, то левацкая, советская, евразийская и прочая сволочь, пользуясь одичанием народа за годы Совка, внушает ему, что русские – это другая цивилизация, не европейская и не западная, даже антизападная. И задача наша – спасать планету от западного колониализма. Строить новый, справедливый мир. О дивный новый мир.

Татьяна Ш.

Прилепин заявил, что русские – "белые по недоразумению". А я, кстати, давно думала о том, что Прилепин – патриот по недоразумению. Конечно, в самых общих чертах он "за Россию", и даже претерпел от украинцев: украинцы в деталях не разбираются, для них Прилепин – просто статусный мockaль без особой охраны.

Но я ещё когда, сразу после её выхода, читала "Обитель" – книжку "философского осмысления" и примирения со сталинскими лагерями – подумала, что этот товарищ любит Россию своеобразною любовью, а русских, похоже, не любит вовсе.

Потом были "Толстой – антисемит", "великая украинская литература", "русские – ордынцы", вот это вот всё.

Патриот? – Ну, вроде да.

По недоразумению? – Ну, либо так, либо от отчаянья: украинцы-то его, мockaля, всё равно не примут.

Сыны монархии

Это ты, Захар, русский по недоразумению)

Опять, совки и новиопы отказывают нам в существовании и праве называться полноценным этносом, каковым мы являемся, согласно всем научным параметрам.

Факты таковы, что русские – великая европейская нация !

Запомните, друзья , совок – всегда русофоб! 👆

Отстаньте уже от русских, черти!

Кстати, фразочка "русские / белые по недоразумению" тянет на оскорбление по национальному признаку…

Соратники Прилепина сосредоточились на критике Ксении Собчак.

Александр Коц

Интересная попытка маргинализировать Z-ЛОМов (это термин Ксении Анатольевны) через Захара. Тут, конечно, чувствуется желание вставить фитиль Дудю. Тот идет по пути наименьшего сопротивления, приглашая заведомо не самых интеллектуальных представителей патриотической общественности, которые сами себя выставят в нужном ему клюквенном свете. Собчак задачу себе усложнила, попытавшись сделать это руками Прилепина. Вот мол смотрите, Захар, какие у вас единомышленники – людоеды. Разве так можно? Мы же интеллигентные люди.

Рамзай

...Кошерная барыня взялась обличать и ставить на место патриотов – вцепилась сточенными зубками в больную ногу Прилепина, звонко облаяла Соловьёва, сходу оговорила Коца. Вот, мол, смотрите какая я вся просвящённо – либеральная. Не убоюсь ничего! (С Путиным-то за спиной!)

При этом, есть колода, которую сия фемина никогда не перепрыгнет. Называется она Новороссия. Как бы не набивала себе цену Собчак, как бы не пыжилась в "героини нашего времени" но она никогда ногой не ступит на эту землю, примерно как бес в церковь. Это табу! Это прямой путь в санкционный список, замороженные счета, отобранная недвижка и крах всего нажитого к 40+.

Поэтому мне не ясно только – зачем это интервью было нужно Прилепину?

Накануне писатель обратился в своем телеграм-канале к Путину с очередной просьбой не забывать при дележе бюджетного пирога патриотичных деятелей культуры (начиная, вероятно, с него самого), вместо которых, как считает Прилепин, власти поддерживают сексуальные меньшинства. Этой тирадой писатель разразился в ответ на выступление Путина на встрече с деятелями культуры, где президент сказал, что ЛГБТ-люди – "тоже часть общества".

Захар Прилепин

В одной только Москве известен целый ряд театров, возглавляемых людьми, исповедующими те взгляды, о которых Вы упомянули. (Да будет их жизнь безмятежна, а работа – продуктивна!)

Но в той же Москве нет ни одного театра, что спокойно, последовательно, убежденно работает с темами русского военного патриотизма, религиозного подвижничества, делает постановки, посвященные СВО, подвигам наших врачей, наших солдат, сержантов, офицеров…

Эта тема проходит красной нитью через творчество писателя Прилепина уже много лет, отмечают блогеры.

На Zzzzzападном фронте без перемен

Вода – мокрая, солнце – горячее, а Захар Прилепин ноет о том, что Z-культура никому не нужна. В этот раз в формате персонального обращения к Владимиру Путину. Такой токсичный микс из "вы гений, ваше величество" и "можно уже комиссары расстреляют всех, кто мне не нравится".

базовый Генератор Ненависти

Захар Прилепин снова ноет и просит себе и группе товарищей театр. В Москве (Пускепалис в итоге после Горького получил в Ярославле). желательно в центре.

При этом в интервью Собчак Прилепин заявил, что "людям его круга" в Москве живется лучше, чем в Париже.

Константин Скоркин

Писатель Прилепин: "Это про инфантилизм. Они просто думают, что они нужны кому-то в Баку, в Париже. Они там не нужны никому. Я за границей бывал десятки раз. Там люди живут хуже, чем я и круг моих товарищей".

(Может потому что эти люди не участвуют в грязных войнах и фейковых выборах, как ты и твои подельники).

Олег Сивун

Так называемый писатель Прилепин предложил переучредить "Оскар", Канны, Нобелевскую премию и что-то еще. И сделает это, естественно, Россия – новый центр мировой культуры. Планы, конечно, грандиозные, так сказать, прохановские. Но начинать по-моему нужно с малого – переучредить саму Россию. Потому страна, из которой ученые бегут тысячами, где "Чебурашка" тащит всю киноиндустрию и где Прилепин считается писателем, ничем, кроме как научно-культурным захолустьем, быть не может.