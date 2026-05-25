Казахстан не будет исполнять решение арбитража в пользу "Нафтогаза"

Власти Казахстана не будут исполнять решение суда Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) о признании ранее принятого международным арбитражем решения о взыскании с российской корпорации "Газпром" 1,4 миллиарда долларов в пользу украинского "Нафтогаза". Об этом в интервью казахстанскому изданию Zakon.kz заявил министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев.

По словам министра, "Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи".

Сарсембаев отметил, что "Газпром" не является участником МФЦА, спорная сделка не была совершена в МФЦА, спор не регулируется правом МФЦА и стороны не заключали соглашение о передаче вопросов признания и исполнения в суд МФЦА.

О том, что суд Международного финансового центра "Астана" разрешил исполнение на территории Казахстана решения международного арбитража в пользу украинского "Нафтогаза", сообщалось на прошлой неделе. Минюст Казахстана тогда заявил, что Астана не имеет отношения к этому делу, поскольку суд МФЦА не входит в судебную систему страны и действует по собственному регламенту и международным правилам. Решение привлекло внимание, поскольку, по сообщению "Нафтогаза", оно стало первым иностранным судебным решением, позволяющим принудительно исполнить арбитражный вердикт против "Газпрома" в другой юрисдикции.

Арбитражное решение относится к спору вокруг контракта 2019 года на транзит российского газа через Украину. После начала полномасштабной войны в 2022 году объёмы прокачки резко сократились, и "Газпром", как утверждает украинская сторона, перестал полностью оплачивать услуги транзита.

В 2025 году арбитраж в Швейцарии обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" задолженность, проценты и судебные издержки.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководство "Нафтогаза" за "работу по привлечению России к финансовой ответственности".

В понедельник 25 мая стало известно, что российский президент Владимир Путин на этой неделе посетит Казахстан с трёхдневным визитом. Ранее о визите не сообщалось.