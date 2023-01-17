Казахстан сократил сроки пребывания в стране иностранцев без визы

Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания в стране иммигрантов. Постановлением правительства, опубликованным во вторник, изменены разрешённые сроки пребывания иностранцев.

В частности, иммигранты без визы смогут находиться на территории Казахстана до 30 дней со дня пересечения границы, суммарно - 90 суток в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Для граждан государств-членов Евразийского экономического союза, в который входит и Россия, новыми правилами предусмотрено нахождение на казахстанской территории в течение 90 дней в рамках 180-дневного периода.

Таким образом, по новым правилам выехать из Казахстана и тут же въехать обратно, то есть реализовать так называемый "визаран" (Visa Run — пересечение границы для обновления сроков легального пребывания) будет невозможно. Новые правила начнут действовать с 26 января, передаёт Казахская служба Радио Свобода.

Казахстан стал одним из главных направлений эмиграции для россиян после объявленной в сентябре мобилизации на войну в Украине. По данным погранслужбы ФСБ, в третьем квартале прошлого года в Казахстан уехали почти 1,3 миллиона росссийских граждан, отмечает "Медиазона". Ещё одним таким маршрутом стала, к примеру, Грузия - из-за безвизового режима и несложной процедуре получения вида на жительство.