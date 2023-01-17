В Кремле подтвердили, что указ о мобилизации продолжает действовать

В России продолжает действовать указ президента Владимира Путина о мобилизации на войну с Украиной. Это следует из ответа администрации президента на обращение депутата Псковского областного Собрания Артура Гайдука.

В документе также указано, что в конце октября прошлого года были завершены "оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе". Военные комиссариаты по-прежнему продолжают набирать в армию контрактников и добровольцев.

В ноябре прошлого года Гайдук обратился к Путину с предложением издать указ о завершении мобилизации. Аналогичные обращения президенту направили депутаты от "Яблока" из разных регионов России. Ответы получили только несколько человек. Депутату Заксобрания Карелии Эмилии Слабуновой ответили, что Путин не будет подписывать указ о завершении мобилизации, так как для этого отсутствуют "правовые основания". В ответе депутату из Коми Виктору Воробьёву было сказано, что "мобилизационные мероприятия" завершены, а военкоматы набирают только добровольцев.

Мобилизация в России началась 21 сентября. 28 октября Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что мобилизация окончена, так как задача по призыву 300 тысяч человек была выполнена. При этом указ об окончании мобилизации Путин не подписывал, потому что он "посоветовался с юристами" и "такой документ не нужен". Правозащитники отмечали, что отсутствие опубликованного указа об окончании мобилизации дает Минобороны право снова начать призыв.

В январе британская газета The Times со ссылкой на источники в западной разведке писала, что в России может быть объявлена вторая волна мобилизации, в которую могут призвать до полмиллиона человек. Об этом же заявили в военной разведке Украины.

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