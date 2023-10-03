Казахстан запрещает въезд за негативные высказывания о нём

Казахстан ведёт список лиц, которые негативно о нём высказываются. Им запрещают въезд в страну. Об этом журналистам сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передаёт Радио Азаттык.

"Естественно, мы этот список ведём. Но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать", – сказал Смадияров.

Радио Азаттык добавляет, что о существовании списка "нежелательных для въезда в Казахстан лиц" ведомство сообщало ему ещё в июне 2022 года. МИД отмечал, что в этом перечне "террористы и прочие лица из схожей категории". Тогда же стало известно, что в этот список включён российский пропагандист Тигран Кеосаян – муж Маргариты Симоньян.

Кто и как попадает в этот список, власти Казахстана не объясняли.