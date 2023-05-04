Казахстан запретит перевозку нефтепродуктов в порт Тамань

Руководство железных дорог Казахстана с 8 мая запретит транспортировку нефти и нефтепродуктов в российский черноморский порт Тамань. Об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с соответствующим распоряжением. Приказ адресован транспортным компаниям, причины запрета не уточняются.

Компания "Российские железные дороги" также приостановила транспортировку нефти в Тамань с 3 мая. В документе РЖД причины также не указаны, однако это произошло сразу после пожара на одном из резервуаров нефтехранилища в Тамани. Предположительно, причиной пожара была атака беспилотника.

Город и порт Тамань Краснодарского края - один из важных транспортных узлов для отгрузки энергоносителей. В 2022 году через него прошли 7,3 миллиона тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа из России, Казахстана и Кыргызстана. Город находится в непосредственной близости от Крымского (Керченского) моста, через него осуществляются также поставки нефтепродуктов в аннексированный Крым.