Казаки и чулочная фабрика. Украинский удар по Рубежному

В субботу, 15 апреля, украинские телеграм-каналы опубликовали видео удара по городу Рубежное на оккупированной территории Луганской области Украины. Удар, как утверждалось, был нанесен "по базе оккупантов" ракетами, выпущенными из установки HIMARS. С помощью открытых источников Радио Свобода установило, что обстрелу подвергся корпус заброшенной чулочной фабрики. В 200 метрах от него летом 2022 года волонтеры из России передавали военным самопровозглашенной "Луганской народной республики" бронежилеты и тактические аптечки, а в 400 метрах от поврежденного обстрелом здания находится расположение "208-го казачьего полка Народной милиции ЛНР".

"Чулочка взорвалась", – говорит на видео из Рубежного снимающий обстрел на мобильный телефон человек. Слышны звуки семи взрывов, из окна, откуда ведется съемка, видны поднимающиеся столбы дыма.

Пользователь твиттера @fdov21 геолоцировал место удара по этому видео: им оказалось здание заброшенной чулочной фабрики в Рубежном. Ранее об этом же сообщили в представительстве "ЛНР" в "Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины", умолчав о том, что предприятие давно не работает.

Сравнение спутниковых снимков сервиса Planet.com за 16 апреля 2023 года с прошлогодними подтверждает, что удару подвергся бывший фабричный корпус (здание с зеленой крышей). Из других снимков следует, что повреждения на здании, расположенном южнее, появились еще до 15 апреля, между 4 декабря и 10 февраля – то есть территория фабрики уже подвергалась обстрелам.

Радио Cвобода обнаружило несколько фотографий и видео в социальной сети "ВКонтакте", свидетельствующих о присутствии военных "ЛНР" в непосредственной близости от места удара.

В июне 2022 года в профиле российской межрегиональной общественной организации "Здоровое поколение" были опубликованы фото и видео из поездки ее представителей в Луганскую область, в том числе в Рубежное. Там они передали военнослужащим "Народной милиции ЛНР" тактические аптечки, бронежилеты и другую экипировку. Кадры из видео можно геолоцировать как снятые в нескольких сотнях метров от пострадавшего при обстреле здания бывшей чулочной фабрики (точные координаты).

Во время этой поездки волонтеры "Здорового поколения" также сделали совместное фото с военными "ЛНР", на которое попали голубые ворота с надписью "208 полк". Осенью 2022 года это подразделение, которое также называют "208 казачьим полком", обороняло Лиман, но в результате украинского контрнаступления было вынуждено покинуть свои позиции. Радио Свобода геолоцировало снимок, сравнив его с видео из Рубежного, опубликованным на YouTube 22 мая 2022 года: кадр оказался сделан на улице Менделеева, в 400 метрах от здания бывшей чулочной фабрики. Расположение 208-го полка, как следует из этой геолокации и данных сервиса Wikimapia, находится на территории Рубежанского городского управления по эксплуатации газового хозяйства.

Таким образом, можно утверждать, что военные "Народной милиции ЛНР" как минимум присутствовали в непосредственной близости от здания, по которому украинские войска нанесли 15 апреля удар из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Попытки российской армии установить контроль над этим городом начались сразу после начала полномасштабного вторжения: 15 марта 2022 года в Рубежном в результате российского обстрела погибли четыре человека, были разрушены школа-интернат для детей-инвалидов, больница и три школы. Бои за Рубежное продолжались 2 месяца: украинская армия покинула его 13 мая. 20 мая тогдашний глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Рубежное "разрушено полностью", "разделив судьбу Мариуполя". "До войны здесь проживало более 60 тысяч человек, работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве… Разграбленные выжженные кирпичные коробки – это теперь наше Рубежное", – написал Гайдай в телеграме. Сейчас ближайшие позиции ВСУ находятся менее чем в 10 километрах от города.