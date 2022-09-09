"Селфи-солдаты" в котле. Российские военные под Изюмом

Радио Свобода продолжает рассказывать о российских кадровых военных и "добровольцах", которые в разгар войны выкладывают в соцсети фотографии со своих боевых позиций и из расположений российских войск. Делают они это и в районе Изюма, где сейчас происходит масштабное украинское контрнаступление.

Украинская армия за последние сутки заняла в Харьковской области Балаклею множество других ранее оккупированных Россией населенных пунктов, поставив многотысячную российскую группировку в стратегически важном городе Изюм под угрозу окружения. В соцсетях – десятки видео, показывающих, как солдат ВСУ радостно встречают местные жители, находившиеся в оккупации практически с самого начала войны.

Как же получилось, что украинская армия так быстро смогла отвоевать такую большую часть территории? Пророссийские телеграм-каналы и эксперты винят нерадивое российское командование, прозевавшее давно готовившийся украинский удар или не угадавшее с его направлением. Есть и еще одно объяснение: переброска наиболее боеспособных российских частей (таких, как ВДВ) с востока Украины на юг, где также продолжается, пусть и не такими стремительными темпами, украинское контрнаступление. Кто же остался оборонять Изюм и прилегающие к нему населенные пункты?

1 сентября мы опубликовали материал о российских солдатах и военных "ДНР" и "ЛНР", которые фотографиями в социальных сетях раскрывают свои позиции под Херсоном. Дисциплина солдат под Изюмом ничем не лучше: Радио Свобода изучило публикации в социальной сети "ВКонтакте" и нашло аккаунты нескольких российских кадровых военных и добровольцев, которые даже в эти дни не стесняются выкладывать фотографии со своих позиций, более того – иногда выдавая их точное местоположение. По профилям некоторых из них можно наглядно проследить ход войны: так, один из найденных нами солдат, контрактник из Свердловской области, публиковал у себя снимки из Бреста, затем – из Бородянки, а потом – из Изюма.

Мы нанесли найденные нами позиции российских военных на карту, сопроводив их ссылками на сохраненные копии их постов во "ВКонтакте". Обращаем внимание, что не все фото сделаны там, откуда они выложены: некоторые солдаты, получив доступ к интернету, публикуют сразу несколько "накопившихся" в телефоне снимков. Тем не менее, не вызывает сомнений, что они находились в указанных точках: в момент публикации поста на их телефоне была включена геолокация. Стоит также отметить, что не все имена и фамилии военных – настоящие: многие российские контрактники ведут аккаунты под вымышленными именами, чтобы избежать дисциплинарной ответственности.

"Добровольцы" на "вилле олигарха"

По неподтвержденным официально данным, украинские войска уже находятся у северной оконечности Оскольского водохранилища, в районе селе Сеньково. Южнее, в угрозе полного окружения, остались населенные пункты на трассе Балаклея-Боровая. Боровая находится на правом берегу реки Оскол, а напротив, на левом, расположено село Гороховатка. Два населенных пункта раньше соединял мост, который сейчас поврежден и непригоден для передвижения машин или военной техники.

Три дня назад, 6 сентября, 27-летний российский "доброволец" из города Борисоглебск Воронежской области Олег Будулай опубликовал сразу несколько снимков в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

Геолокация, которая была в этот момент включена на его телефоне, указывает на большое частное владение с несколькими строениями и бассейном. Согласно данным сервиса Wikimapia, это место является "собственностью олигарха".

Некоторые фотографии, опубликованные Будулаем, не имеют геотега, но их можно с легкостью геолоцировать все в том же населенном пункте – как, например, снимок, сделанный Будулаем на мосту через Оскольское водохранилище.

Расследовательский проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода недавно опубликовал материал о российском солдате Станиславе Шматове, который хвастался своему отцу, как его товарищи отрезали ухо украинскому пленному. "Схемы" смогли установить, что это происходило в селе Пески-Радьковские, относящегося к той же Боровской громаде, что и Гороховатка. По нашей просьбе журналисты "Схем" связались с местными жителями. Один из них рассказал, что "олигархом" комментатор на Wikimapia назвал Игоря Остапенко, владельца кирпичного завода из подконтрольного Украине города Дружковка Донецкой области. Дом предназначался для сдачи: "Мы снимали этот дом несколько раз. Там внутри все очень круто, как в "Межигорье" (резиденция бывшего президента Украины Виктора Януковича под Киевом, – прим. РС), – сказал собеседник "Схем", добавив, что Остапенко знает о том, что его владение занято российскими войсками.

Мы нашли во "ВКонтакте" еще один аккаунт Будулая, который он вел до 2016 года под ником "Будулай местный". Из фотографий в нем следует, что Олег Будулай воюет в армии "ДНР" в качестве добровольца как минимум с 2015 года.

По неподтвержденным официально данным, днем 9 сентября Вооруженные силы Украины установили контроль над Гороховаткой.

"Начало было красиво, сейчас самое главное – вернуться".

Такую подпись 23-летний российский контрактник Денис Демин оставил к своему посту во "ВКонтакте", опубликованному 7 августа. На нем Демин с товарищами сидит на танке, который эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) идентифицировали по просьбе Радио Свобода как Т-72Б образца 1985 года. "Добровольцам такие выдавать не должны", – говорит аналитик CIT Кирилл Михайлов. Денис Демин родом из Краснослободска Волгоградской области. На танке – названия трех российских населенных пунктов: Белгорода, Липецка и села Вад Нижегородской области.

Этот снимок, как следует из данных геолокации телефона Демина, был сделан в селе Чистоводовка на трассе Балаклея-Боровое. Российский солдат знал, о чем пишет, когда сопровождал фото подписью "сейчас главное – вернуться": Чистоводовка близка к тому, чтобы оказаться в самом центре потенциального "котла" вокруг Изюма. Демину же повезло: 26 августа он уже писал своим знакомым, что находится дома.

Впрочем, перед тем, как вернуться в Россию, Демин успел выдать своими снимками с геолокацией расположение российских войск в самом центре самого Изюма, в складских помещениях рядом с железной дорогой, через которую российским военным может осуществляться подвоз боеприпасов. До войны здесь находился зерновой ангар и магазин, торгующий заборами и тротуарной плиткой. Спутниковые снимки сервиса Planet.com показывают, что на склад заезжают большегрузные автомобили, однако качество фотографий не позволяет однозначно говорить о том, что это армейская техника.

По другим фотографиям Демина можно сделать вывод о том, что его подразделение перемещалось по всему Изюмскому району: 15 августа он выложил снимок из окопа, сделанный в лесу рядом с деревней Пасека, на границе Харьковской и Донецкой областей.

Свердловская область – Брест – Бородянка – Изюм

В отличие от примеров выше снимки еще одного российского солдата, "Дмитрия Дмитриева", сделаны довольно давно, в июне. Дмитриев сделал селфи с пулеметом на заднем плане в лесу в районе села Глинское, в нескольких километрах севернее Изюма. Геолокация на его телефоне в этот момент была включена.

Денис Дмитриев активно делал фотографии с включенной на телефоне геолокацией с самого начала российского вторжения. Карта его снимков во "ВКонтакте" – иллюстрация всего хода войны: сначала солдат приехал в белорусский Брест, возможно, думая, что направляется на учения. Следующие его снимки – уже из села Небрат в Киевской области, рядом с печально известной Бородянкой. Фото из Небрата до сих пор стоит у Дмитриева на аватарке. Опубликовал он его в июне, когда российская армия уже отступила из Киевской области. В целом такой "боевой путь" довольно типичен для российских военных, многих из которых после этого отступления перебросили именно на Изюмское направление.

С помощью функции "фотографии рядом" в социальной сети "ВКонтакте" можно найти и другие снимки военных рядом с селом Глинское, которое скоро может оказаться в окружении ВСУ. Например, майское фото 45-летнего добровольца из Луганска Алексея Асеева. В июне и в июле Асеев также фотографировался в районе села Малые Проходы к северу от Харькова. Этот населенный пункт находится почти у самой линии фронта.

Из флота – в пехоту

К югу от Изюма, западнее Каменки, Радио Свобода обнаружило еще одну возможную позицию российских военных. Она попала на фото, выложенное 27 августа 34-летним жителем Санкт-Петербурга Александром Табелевым (судя по аккаунтам его родных, это настоящее имя). У всех людей на этом снимке аккаунты закрыты, и только Табелев не только сделал доступным для всех желающих свой профиль, но и не выключил геолокацию на телефоне, когда попросил кого-то из сослуживцев сделать красивый кадр (на нем он – второй слева).

Ранее мужчина служил на флоте. Мы спросили у Табелева, действительно ли он воевал под Изюмом, где он находится сейчас и вернулся ли уже домой, на что получили ответ: "В Питер я вернусь не скоро". На уточняющий вопрос он ответил, что подписал контракт и является кадровым военным, но не сказал, находится ли по-прежнему в Харьковской области.

Роман Андреев, мусульманин из Астрахани

С кем украинским войскам предстоит столкнуться в случае развития своего успеха на Изюмском направлении или новых контрнаступлений? Во время этого исследования Радио Свобода обнаружило еще несколько любопытных фотографий, сделанных пользователем "Роман Романов" и опубликованных в середине августа. Некоторые из них были сделаны с включенной геолокацией, которая указывала на школу №13 в городе Ирмино Луганской области Украины. Ирмино находилось под контролем пророссийских сепаратистов "ЛНР" еще до начала полномасштабного российского вторжения.

Подтвердить геолокацию снимков нам помогло сообщество школы все в той же социальной сети "ВКонтакте", где опубликовано несколько видео и фото, снятых внутри здания. Последний раз учеников школа выпустила в 2020 году, после этого, как подтверждают комментаторы под постом, там обосновались "ополченцы".

"Роман Андреев" не совсем обычный "ополченец". В Украину он приехал воевать через Грозный, записавшись в спецназ "Ахмат" – бойцы этого подразделения, как ранее установили расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider, причастны к кастрации пленного украинского военного канцелярским ножом.

Радио Свобода удалось найти еще один аккаунт "Романа Романова", который он ведет под именем "Роман Андреев". Из него следует, что "Романов-Андреев" исповедует ислам. На аватарке у него – флаг сомалийской военизированной группировки "Ахлю ас-Сунна ва-ль-Джамаа". В Сомали она противостоит ваххабитам, а ее члены придерживаются умеренных религиозных взглядов, воюя со сторонниками радикальной группировки "Харакат Аш-Шабаб".

Ирмино, расположенное между Луганском и Алчевском, пока находится в тылу оккупированной Россией территории, однако новые обитатели школы №13 вряд ли могут чувствовать себя в безопасности: украинские военные уже не раз уничтожали ударами из американских установок HIMARS склады боеприпасов и позиции российских военных в этом районе, в том числе в расположенной в 7 километрах Кадиевке (бывший Стаханов).