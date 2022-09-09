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"Селфи-солдаты" в котле. Российские военные под Изюмом

Российские военные на позициях под Изюмом

Радио Свобода продолжает рассказывать о российских кадровых военных и "добровольцах", которые в разгар войны выкладывают в соцсети фотографии со своих боевых позиций и из расположений российских войск. Делают они это и в районе Изюма, где сейчас происходит масштабное украинское контрнаступление.

Украинская армия за последние сутки заняла в Харьковской области Балаклею множество других ранее оккупированных Россией населенных пунктов, поставив многотысячную российскую группировку в стратегически важном городе Изюм под угрозу окружения. В соцсетях – десятки видео, показывающих, как солдат ВСУ радостно встречают местные жители, находившиеся в оккупации практически с самого начала войны.

Как же получилось, что украинская армия так быстро смогла отвоевать такую большую часть территории? Пророссийские телеграм-каналы и эксперты винят нерадивое российское командование, прозевавшее давно готовившийся украинский удар или не угадавшее с его направлением. Есть и еще одно объяснение: переброска наиболее боеспособных российских частей (таких, как ВДВ) с востока Украины на юг, где также продолжается, пусть и не такими стремительными темпами, украинское контрнаступление. Кто же остался оборонять Изюм и прилегающие к нему населенные пункты?

1 сентября мы опубликовали материал о российских солдатах и военных "ДНР" и "ЛНР", которые фотографиями в социальных сетях раскрывают свои позиции под Херсоном. Дисциплина солдат под Изюмом ничем не лучше: Радио Свобода изучило публикации в социальной сети "ВКонтакте" и нашло аккаунты нескольких российских кадровых военных и добровольцев, которые даже в эти дни не стесняются выкладывать фотографии со своих позиций, более того – иногда выдавая их точное местоположение. По профилям некоторых из них можно наглядно проследить ход войны: так, один из найденных нами солдат, контрактник из Свердловской области, публиковал у себя снимки из Бреста, затем – из Бородянки, а потом – из Изюма.

Мы нанесли найденные нами позиции российских военных на карту, сопроводив их ссылками на сохраненные копии их постов во "ВКонтакте". Обращаем внимание, что не все фото сделаны там, откуда они выложены: некоторые солдаты, получив доступ к интернету, публикуют сразу несколько "накопившихся" в телефоне снимков. Тем не менее, не вызывает сомнений, что они находились в указанных точках: в момент публикации поста на их телефоне была включена геолокация. Стоит также отметить, что не все имена и фамилии военных – настоящие: многие российские контрактники ведут аккаунты под вымышленными именами, чтобы избежать дисциплинарной ответственности.

"Добровольцы" на "вилле олигарха"

По неподтвержденным официально данным, украинские войска уже находятся у северной оконечности Оскольского водохранилища, в районе селе Сеньково. Южнее, в угрозе полного окружения, остались населенные пункты на трассе Балаклея-Боровая. Боровая находится на правом берегу реки Оскол, а напротив, на левом, расположено село Гороховатка. Два населенных пункта раньше соединял мост, который сейчас поврежден и непригоден для передвижения машин или военной техники.

Три дня назад, 6 сентября, 27-летний российский "доброволец" из города Борисоглебск Воронежской области Олег Будулай опубликовал сразу несколько снимков в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

Геолокация, которая была в этот момент включена на его телефоне, указывает на большое частное владение с несколькими строениями и бассейном. Согласно данным сервиса Wikimapia, это место является "собственностью олигарха".

Некоторые фотографии, опубликованные Будулаем, не имеют геотега, но их можно с легкостью геолоцировать все в том же населенном пункте – как, например, снимок, сделанный Будулаем на мосту через Оскольское водохранилище.

Расследовательский проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода недавно опубликовал материал о российском солдате Станиславе Шматове, который хвастался своему отцу, как его товарищи отрезали ухо украинскому пленному. "Схемы" смогли установить, что это происходило в селе Пески-Радьковские, относящегося к той же Боровской громаде, что и Гороховатка. По нашей просьбе журналисты "Схем" связались с местными жителями. Один из них рассказал, что "олигархом" комментатор на Wikimapia назвал Игоря Остапенко, владельца кирпичного завода из подконтрольного Украине города Дружковка Донецкой области. Дом предназначался для сдачи: "Мы снимали этот дом несколько раз. Там внутри все очень круто, как в "Межигорье" (резиденция бывшего президента Украины Виктора Януковича под Киевом, – прим. РС), сказал собеседник "Схем", добавив, что Остапенко знает о том, что его владение занято российскими войсками.

Мы нашли во "ВКонтакте" еще один аккаунт Будулая, который он вел до 2016 года под ником "Будулай местный". Из фотографий в нем следует, что Олег Будулай воюет в армии "ДНР" в качестве добровольца как минимум с 2015 года.

По неподтвержденным официально данным, днем 9 сентября Вооруженные силы Украины установили контроль над Гороховаткой.

"Начало было красиво, сейчас самое главное – вернуться".

Такую подпись 23-летний российский контрактник Денис Демин оставил к своему посту во "ВКонтакте", опубликованному 7 августа. На нем Демин с товарищами сидит на танке, который эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) идентифицировали по просьбе Радио Свобода как Т-72Б образца 1985 года. "Добровольцам такие выдавать не должны", – говорит аналитик CIT Кирилл Михайлов. Денис Демин родом из Краснослободска Волгоградской области. На танке – названия трех российских населенных пунктов: Белгорода, Липецка и села Вад Нижегородской области.

Этот снимок, как следует из данных геолокации телефона Демина, был сделан в селе Чистоводовка на трассе Балаклея-Боровое. Российский солдат знал, о чем пишет, когда сопровождал фото подписью "сейчас главное – вернуться": Чистоводовка близка к тому, чтобы оказаться в самом центре потенциального "котла" вокруг Изюма. Демину же повезло: 26 августа он уже писал своим знакомым, что находится дома.

Чистоводовка (красный квадрат) на карте боевых действий в Украине liveuamap.com
Чистоводовка (красный квадрат) на карте боевых действий в Украине liveuamap.com

Впрочем, перед тем, как вернуться в Россию, Демин успел выдать своими снимками с геолокацией расположение российских войск в самом центре самого Изюма, в складских помещениях рядом с железной дорогой, через которую российским военным может осуществляться подвоз боеприпасов. До войны здесь находился зерновой ангар и магазин, торгующий заборами и тротуарной плиткой. Спутниковые снимки сервиса Planet.com показывают, что на склад заезжают большегрузные автомобили, однако качество фотографий не позволяет однозначно говорить о том, что это армейская техника.

По другим фотографиям Демина можно сделать вывод о том, что его подразделение перемещалось по всему Изюмскому району: 15 августа он выложил снимок из окопа, сделанный в лесу рядом с деревней Пасека, на границе Харьковской и Донецкой областей.

Свердловская область – Брест – Бородянка – Изюм

В отличие от примеров выше снимки еще одного российского солдата, "Дмитрия Дмитриева", сделаны довольно давно, в июне. Дмитриев сделал селфи с пулеметом на заднем плане в лесу в районе села Глинское, в нескольких километрах севернее Изюма. Геолокация на его телефоне в этот момент была включена.

Денис Дмитриев активно делал фотографии с включенной на телефоне геолокацией с самого начала российского вторжения. Карта его снимков во "ВКонтакте" – иллюстрация всего хода войны: сначала солдат приехал в белорусский Брест, возможно, думая, что направляется на учения. Следующие его снимки – уже из села Небрат в Киевской области, рядом с печально известной Бородянкой. Фото из Небрата до сих пор стоит у Дмитриева на аватарке. Опубликовал он его в июне, когда российская армия уже отступила из Киевской области. В целом такой "боевой путь" довольно типичен для российских военных, многих из которых после этого отступления перебросили именно на Изюмское направление.

С помощью функции "фотографии рядом" в социальной сети "ВКонтакте" можно найти и другие снимки военных рядом с селом Глинское, которое скоро может оказаться в окружении ВСУ. Например, майское фото 45-летнего добровольца из Луганска Алексея Асеева. В июне и в июле Асеев также фотографировался в районе села Малые Проходы к северу от Харькова. Этот населенный пункт находится почти у самой линии фронта.

Из флота – в пехоту

К югу от Изюма, западнее Каменки, Радио Свобода обнаружило еще одну возможную позицию российских военных. Она попала на фото, выложенное 27 августа 34-летним жителем Санкт-Петербурга Александром Табелевым (судя по аккаунтам его родных, это настоящее имя). У всех людей на этом снимке аккаунты закрыты, и только Табелев не только сделал доступным для всех желающих свой профиль, но и не выключил геолокацию на телефоне, когда попросил кого-то из сослуживцев сделать красивый кадр (на нем он – второй слева).

Ранее мужчина служил на флоте. Мы спросили у Табелева, действительно ли он воевал под Изюмом, где он находится сейчас и вернулся ли уже домой, на что получили ответ: "В Питер я вернусь не скоро". На уточняющий вопрос он ответил, что подписал контракт и является кадровым военным, но не сказал, находится ли по-прежнему в Харьковской области.

Роман Андреев, мусульманин из Астрахани

С кем украинским войскам предстоит столкнуться в случае развития своего успеха на Изюмском направлении или новых контрнаступлений? Во время этого исследования Радио Свобода обнаружило еще несколько любопытных фотографий, сделанных пользователем "Роман Романов" и опубликованных в середине августа. Некоторые из них были сделаны с включенной геолокацией, которая указывала на школу №13 в городе Ирмино Луганской области Украины. Ирмино находилось под контролем пророссийских сепаратистов "ЛНР" еще до начала полномасштабного российского вторжения.

Подтвердить геолокацию снимков нам помогло сообщество школы все в той же социальной сети "ВКонтакте", где опубликовано несколько видео и фото, снятых внутри здания. Последний раз учеников школа выпустила в 2020 году, после этого, как подтверждают комментаторы под постом, там обосновались "ополченцы".

"Роман Андреев" не совсем обычный "ополченец". В Украину он приехал воевать через Грозный, записавшись в спецназ "Ахмат" – бойцы этого подразделения, как ранее установили расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider, причастны к кастрации пленного украинского военного канцелярским ножом.

Фтографии из аккаунта "Романа Романова"
Фтографии из аккаунта "Романа Романова"

Радио Свобода удалось найти еще один аккаунт "Романа Романова", который он ведет под именем "Роман Андреев". Из него следует, что "Романов-Андреев" исповедует ислам. На аватарке у него – флаг сомалийской военизированной группировки "Ахлю ас-Сунна ва-ль-Джамаа". В Сомали она противостоит ваххабитам, а ее члены придерживаются умеренных религиозных взглядов, воюя со сторонниками радикальной группировки "Харакат Аш-Шабаб".

Ирмино, расположенное между Луганском и Алчевском, пока находится в тылу оккупированной Россией территории, однако новые обитатели школы №13 вряд ли могут чувствовать себя в безопасности: украинские военные уже не раз уничтожали ударами из американских установок HIMARS склады боеприпасов и позиции российских военных в этом районе, в том числе в расположенной в 7 километрах Кадиевке (бывший Стаханов).

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