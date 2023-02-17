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Украина

Коварная "Гвоздика". Канал вагнеровцев выдал военную базу в Луганске

Захваченная российской армией САУ "Гвоздика" на ремонтной базе под Луганском

Фотография трофейной украинской самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", опубликованная близким к "ЧВК Вагнера" телеграм-каналом "Уголок Ситха", позволяет обнаружить большую ремонтную базу военной техники российских войск на территории заброшенной шахты под Луганском, в поселке городского типа Юбилейный.

"Свежий трофей. Украинская САУ 2С1 "Гвоздика" была захвачена союзными силами. Февраль 2023", – говорится в посте, опубликованном в "Уголке Ситха" 3 февраля.

Радио Свобода нашло первоисточник этого снимка и геолоцировало его. Первым фотографию гвоздики опубликовал в своем профиле в социальной сети "ВКонтакте" 55-летний житель Омска Владимир Лапин. Он сделал это в тот же день, 3 февраля, но на 40 минут раньше "Уголка Ситха", также на его снимке нет логотипа телеграм-канала. Из профиля Лапина следует, что в советское время он служил в ВДВ, а осенью 2022 года, вероятно, в качестве добровольца, отправился участвовать в "специальной военной операции", предварительно побывав в лагере российских войск под городом Богучар. Сейчас, как пишет сам Лапин, он уже вернулся домой в Омск.

Несколько снимков в профиле Лапина, включая то самое фото трофейной "Гвоздики", как выяснило Радио Свобода, сделаны на территории заброшенной шахты "Луганская", расположенной к юго-востоку от Луганска.

Справа и слева – снимки из "ВКонтакте" Владимира Лапина, в центре – фото шахты с сайта ruskline.ru
Справа и слева – снимки из "ВКонтакте" Владимира Лапина, в центре – фото шахты с сайта ruskline.ru

Радио Свобода изучило спутниковые снимки территории шахты "Луганская", сделанные 7 января 2023 года, и выяснило, что фото захваченной украинской "Гвоздики" было сделано в ее южной части (точные координаты).

На других фотографиях в профиле Лапина видны цеха, заполненные российской военной техникой, а также процесс ее ремонта.

Как минимум один из подобных снимков, опубликованных Лапиным, можно геолоцировать как сделанный на территории "Луганской":

Скопление военной техники на территории шахты "Луганская" было впервые замечено не позднее 2016 года. Тогда волонтерский проект InformNapalm обнаружил, что воевавшие на стороне так называемых "ЛНР" и "ДНР" пророссийские сепаратисты еще в 2015 году разместили в своих аккаунтах во "ВКонтакте" снимки военной техники, сделанные на шахте. На некоторых фотографиях одетые в военную форму люди тренировались с оружием на этой же промышленной площадке; в аккаунтах сепаратистов были и фотографии боеприпасов, предположительно, сделанные в цехах той же "Луганской".

Военная техника в этом месте хорошо различима и на спутниковых снимках "Яндекса" и Google: у российского сервиса они относятся к 2019 году, у Google – к июню 2020 года, то есть "Луганская", по-видимому, непрерывно использовалась пророссийскими сепаратистами и российской армией с 2015 года для ремонта техники и, возможно, складирования боеприпасов. Геолокация "Гвоздики" и профиль Лапина позволяют утверждать, что она используется с этими целями и поныне.

24 октября 2022 года на территории шахты произошел крупный пожар, причем местные жители утверждали, что со стороны шахты были слышны взрывы.

Позднее МЧС в "ЛНР" заявили, что причиной пожара стало "неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц".

О том, что российская военная техника продолжала размещаться на территории "Луганской" в январе 2023 года, свидетельствует и видео с автомобильного видеорегистратора, опубликованное местным жителем.

От поселка Юбилейный до текущей линии фронта – около 90 километров. Это слишком далеко для поражения превращенной в военную базу шахты стандартными снарядами установки HIMARS, но "Луганская" оказывается в пределах дальности снарядов GLSDB с дальностью до 150 километров. Их Украине обещала поставить Великобритания, но фактически это произойдет, скорее всего, не раньше осени 2023 года.

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