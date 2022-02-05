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Каждый 12-й работник в России в январе взял больничный на фоне распространения "омикрона"

Почти 8,5 процента работающих россиян в январе оформили больничный — это максимальный показатель как минимум с начала пандемии коронавируса. Это следует из расчётов интернет-журнала "Холод", основанных на статистике Фонда социального страхования. Рост происходит на фоне распространения в России особо заразного штамма коронавируса нового типа — "омикрона".

С 2022 года Россия полностью отказалась от бумажных листов нетрудоспособности — теперь их выдают только в электронном виде. По данным Фонда социального страхования, за январь 2022 года было оформлено более 6 миллионов больничных.

В данных Фонда учитывается только число выданных больничных листков, а не количество людей, которые их оформили. Но если предположить, что за три рабочие недели января один и тот же человек вряд ли мог заболеть дважды, то получается, что больничный получили 8,4 процента занятых россиян, пишет "Холод". Это — каждый 12-й работающий житель страны с учётом аннексированного Крыма.

С конца января в России 16 дней подряд обновляется максимальный показатель числа выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Пятого февраля зафиксировано 177 282 случая. На этом фоне с 4 февраля отменён карантин для контактировавших с заболевшими.

Ранее так же были вынуждены поступить власти Великобритании и США, напоминает журнал. Заболевших оказывается слишком много, чтобы карантин работал.

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