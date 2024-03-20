Каждый голос за Путина на выборах президента обошёлся ему в 4 рубля

Каждый голос, отданный за Владимира Путина на выборах президента России, обошёлся ему в четыре рубля. Это подсчитал "Коммерсантъ".

Согласно данным ЦИК, Путин потратил на избирательную кампанию 317 миллионов рублей, получив на выходе больше 76 миллионов голосов. Чуть больше половины этой суммы он израсходовал на агитацию по телевидению и радио.

Кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков потратил на свою кампанию 368 миллионов рублей, официально получив 3,36 миллиона голосов. Таким образом, привлечение одного избирателя стоило ему 110 рублей.

Цена голоса за кандидата от КПРФ Николая Харитонова по аналогичным подсчётам составила 44 рубля. Кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого – 76 рублей.

Все партии, участвовавшие в выборах, набрали больше 3% голосов, поэтому получат по 152 рубля за каждый полученный их выдвиженцем голос. Таким образом, на в выборах они заработали больше, чем потратили. Денег не получит только Путин, потому что шёл самовыдвиженцем.

Ранее "Голос", "Важные истории" и "Новая газета Европа" подсчитали, что за Путина вбросили миллионы голосов. Аналитики из сошлись на цифре в 22 миллиона сфальсифицированных голосов.