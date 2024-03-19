Довоенные рецепты в спешке. Что у Путина не под контролем

Российское правительство определилось с тем, как к 2030 году выполнить задачи, поставленные Путиным в очередном послании Федеральному собранию. В спешке министры не смогли придумать ничего нового и предложили довоенные рецепты. А главное в том, что в последние месяцы они все делают с точностью до наоборот.

В четверг, 14 марта, ключевые министры и вице-премьеры (которые формально дорабатывают свои последние недели, поскольку до инаугурации избранного президента правительство должно уйти в отставку) доложили Путину о том, как они собираются воплотить в жизнь задачи, обозначенные им в послании Федеральному собранию. Главная цель экономического блока – добиться того, чтобы российская экономика к 2030 году вошла в четверку лидеров по паритету покупательной способности

Банк России опирался на реалии, а министры исходили из поставленной Путиным цели

А для этого, как сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, необходимо обеспечить устойчивые темпы роста не ниже 2 процентов в год с постепенным разгоном до 3. План амбициозный, учитывая, что до сих пор даже официальные макроэкономические прогнозы при всем старании таких цифр не показывают. По крайней мере, на ближайшие три года. Например, согласно консенсус-прогнозу Банка России, российская экономика в 2024 года прибавит 1,8 процента, а в последующие два года темпы снизятся до 1,5 процента в год.

Впрочем, Банк России опирался на реалии, а министры исходили из поставленной Путиным цели, превращенной Белоусовым в конкретные цифры. Подробных детализированных планов члены кабинета пока не написали, так что придется оценивать только общие стратегические направления. Таковых обнаружилось всего три.

Задача номер один – добиться роста инвестиций, который, в свою очередь, обеспечит рост производительности труда, особенно в несырьевых отраслях. Если кому-то эта "новая" стратегия что-то напомнила, ничего удивительного. Министры в своих креслах сидят не первый год, а придумать новое за те несколько дней, которые пролетели между посланием Путина и его же совещанием, не всем под силу.

Они несколько дезориентированы массовым пересмотром итогов приватизации, который затеяла Генеральная прокуратура

Между тем это тезис надежный, проверенный временем. О необходимости повышения производительности труда из-за неблагоприятной демографической перспективы говорится на высшем уровне с 2000 года. Тогда же Высшая школа экономики стала проводить ежегодную конференцию, посвященную модернизации российской экономики.

На практике же сейчас об инвестициях, которые еще и обеспечивали бы рост производительности труда, в России говорить сложно. Иностранным финансовым вложениям, которые обеспечивали не только деньги, но и технологии с оборудованием, не слишком благоприятствуют международные санкции и усилия российских властей по устранению с рынка инвесторов из "недружественных" стран.

Что до российских предпринимателей, то они несколько дезориентированы массовым пересмотром итогов приватизации, который затеяла Генеральная прокуратура России, а также регулярными "экстренными" поборами и экспроприациями вроде налога на сверхприбыль или привязанной к курсу доллара экспортной пошлины. Да и ставка рефинансирования (а значит, и стоимость кредитов) находится на уровне, который не располагает к расширению бизнеса за счет заемных средств.

Второе стратегическое направление работы правительства – поддержка несырьевого неэнергетического экспорта. Это тоже задача довоенная, образца 2018 года. Тут действительно жаль, что детальных планов нет. Даже интересно, какой именно экспорт и куда собираются стимулировать министры. Разве что экспорт в Китай российских автомобилей, собранных из китайских комплектующих и покрашенных на российских заводах.

Впрочем, даже если и так, пока все действия кабинета направлены не на поддержку, а на разорение экспортеров, особенно несырьевых и неэнергетических. Именно их в августе 2023 года назначили ответственными за стабильность рубля и обложили прогрессивной экспортной пошлиной, привязанной к курсу доллара. А в качестве "вишенки на торте" еще и поставили в условия жесткого валютного контроля. Так что тут правительству придется исхитриться, чтобы хотя бы вернуть ситуацию к тому, что было в середине 2023 года.

Реформа ударит не только по исчезающему среднему классу

О возврате к довоенным планам завоевания мировых рынков российскими высокотехнологичными товарами сейчас и говорить не приходится. Самые привлекательные рынки закрыты из-за санкций, а пытаться конкурировать на китайском рынке с китайскими производителями – это что-то из области ненаучной фантастики.

Наконец, третий (тоже не самый свежий) тезис – стимулирование внутреннего спроса за счет наращивания социальных программ. О предстоящей налоговой реформе, которая окончательно упразднит плоскую шкалу подоходного налога, мы говорили совсем недавно. Если исходить из имеющейся информации, реформа ударит не только по исчезающему среднему классу, но и по доходам семей, чуть приподнявшихся над чертой бедности.

Впрочем, и без этой реформы власти сейчас вплотную заняты решением ровно противоположной задачи – снизить платежеспособный спрос, который опережает возможности промышленности и импорта. Что ведет к разгону инфляции и постоянному давлению на рубль, который экспортеры из последних сил держали до выборов на политически приемлемом уровне.

Достаточно послушать любую из регулярных пресс-конференций главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и посмотреть на то, как действует регулятор с лета 2023 года, чтобы удостовериться в том, что пока финансово-экономический блок все делает с точностью до наоборот. И когда настанет время для реализации стратегии, которая обеспечит выполнение путинских целей, неизвестно.