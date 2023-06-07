Кемеровский правозащитник Камынин приговорён к 18 годам колонии

Суд в Кемерове приговорил к 18 годам колонии строгого режима правозащитника Дмитрия Камынина. Он признан виновным в распространении наркотиков и вымогательстве. Камынин был координатором проекта "Сибирь правовая", который освещал случаи пыток и избиений в местах лишения свободы. Второй координатор проекта, Владимир Тараненко, также находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве.

Дмитрий Камынин был арестован в декабре 2020 года. Первоначально ему вменялось обвинение в распространении наркотиков, затем к делу была добавлена статья о вымогательстве, совершённом, по версии следствия, в 2017 году. Находясь в СИЗО, он жаловался на насилие со стороны сотрудников учреждения. По словам Камынина, его избивали, пытались порвать ему рот, создавали пыточные условия содержания. Также он заявил, что сотрудники СИЗО перестали отправлять его жалобы в прокуратуру и Следственный комитет.

По словам матери Камынина, её сын отрицал свою вину. Она считает, что его "просто хотят посадить".

АНО "Сибирь правовая" занималось защитой прав заключённых. В 2019 году Камынин и Тараненко открыли ютьюб-канал, где публиковали видеоинтервью с бывшими осужденными об избиениях, вымогательствах и издевательствах в кузбасских СИЗО и колониях. Интервью давали как пострадавшие, так и "прессовщики", осуществлявшие насилие.

Просмотры записей канала достигали 3 миллионов. Итогом их работы стал, в частности, арест в конце января 2020 года четверых сотрудников колонии №37 в Кемеровской области. Правозащитный портал "Сибирь правовая" не раз публиковал признания заключенных ИК-37 о пытках и издевательствах в ней.

С 2021 года работа "Сибири Правовой" остановлена. От родных Камынина и Тараненко известно, что после ареста правозащитников сотрудники ФСИН обманом и угрозами пытались получить пароль и логин этого ютьюб-канала.