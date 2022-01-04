На выходе из СИЗО вновь задержан правозащитник Дмитрий Камынин

В Кемерове правозащитника Дмитрия Камынина, который с декабря 2020 года находился в СИЗО по обвинению в хранении наркотиков, во вторник из изолятора отпустили, но снова задержали, обвинив в другом преступлении.

На этот раз ему вменяют вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, рассказала редакции сайта "Сибирь.Реалии" Любовь Камынина – мать правозащитника. По её словам, Дмитрий вину отрицает.

Фотокопии постановления о возбуждении уголовного дела и протокол задержания имеются в распоряжении редакции.

"Суд, где сыну в очередной раз должны были продлить меру пресечения, должен был быть завтра, 5-го января. Но Дмитрия отпустили из СИЗО сегодня. Насколько понимаю, Москва не разрешила снова избирать ему прежнюю меру пресечения. Ни про какую подписку о невыезде Дмитрию не говорили. Просто сказали, что он может быть свободен. Но на выходе из СИЗО его ждал микроавтобус и четыре силовика – двое с пистолетами и автоматами из ОМОНа, и ещё двое из РУБОПа или из ОБОПа. Привезли на допрос в отдел полиции Кировского района города Кемерово. В этом отделе мне разрешили поговорить с сыном, и он рассказал о сегодняшнем задержании. Из отдела полиции повезли в ИВС. Сейчас он задержан на 48 часов. Завтра ему должны предъявить обвинение, послезавтра должно состояться судебное заседание, где определят меру пресечения", - рассказала 4 января Любовь Камынина.

В постановлении о возбуждении дела, подписанном следователем Шишковым, говорится о вымогательстве не позднее 5 декабря 2021 года 20 тысяч рублей у кемеровчанки Денисенко.

По словам матери правозащитника, ещё находясь в СИЗО её сын знал, что против него возбуждено новое уголовное дело, хотя с материалами его не знакомили. Следователь, приходивший в СИЗО, потребовал, чтобы Камынин явился на допрос по новому делу 10 января.

Любовь Камынина отметила, что Дмитрию не сообщили, кто, по версии следствия, входит в состав преступной группы кроме него. "Дмитрий сказал, что знаком с этой женщиной – Денисенко – но никаких денег он не получал и не требовал. Он говорит, что первое дело развалилось, а новое дело – это тоже чистый фальсификат. Его просто хотят посадить", - говорит Камынина.