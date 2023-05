Кейт Буш идёт в горку. Артемий Троицкий и благородная англичанка

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Хедлайнеры двести семьдесят четвёртого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – британская поп-дива Кейт Буш. Рок-критик Артемий Троицкий изобретает в связи с её творчеством новые музыковедческие термины, старых не хватает, и предлагает нам антологию малоизвестных композиций.

Меломаны знают благородную англичанку Кейт Буш: роскошное сопрано, романтичная наружность, изысканная авторская музыка. Редкая, даже редчайшая поп-звезда, в которой никогда не было ни капли вульгарности. Аристократка эстрады, сдержанная и недоступная. Я с первых шагов (Wuthering Heights, 1978) зауважал Кейт Буш, с интересом слушал её новинки, но истовым поклонником, признаться, так и не стал. Не помню даже, есть ли в моей многотысячной коллекции какие-то её номерные альбомы – скорее всего, нет. Для меня Буш – идеальное воплощение стиля art pop или даже (кажется, сейчас я изобретаю новый термин) prog pop! То есть "поп", но весьма витиеватый, технически утончённый, как бы очень чувственный, но холодноватый… Если сравнивать музыку Буш с архитектурно-художественными стилями, то это даже не барокко, а рококо, хотя и с элементами готики.

Песня вскочила на первые места хит-парадов повсюду, от Британии до Новой Зеландии

В прошлом году произошла удивительная история. Казалось, Кейт Буш и её наследие навсегда ушли в славную историю мировой поп-музыки: последний альбом вышел в 2011 году, последние концерты состоялись в 2014-м, самой артистке 64 года… И вдруг летом 2022-го молодёжь всего мира буквально помешалась на песне Running Up That Hill ("Взбегая на этот холм"), хите из далёкого 1985 года! Песня вскочила на первые места хит-парадов повсюду, от Британии до Новой Зеландии, обойдя фаворитов типа Гарри Стайлса и Бейонсе. Объясняется чудо просто: песня прозвучала в очередном эпизоде суперпопулярного молодёжного сериала Stranger Things, и новое поколение прониклось и оценило! С ремикса этого эпохального произведения (оригинальная версия – на альбоме "Гончие псы любви") мы и начнём короткую экскурсию по редким и неожиданным записям Кейт Буш, используя недавнюю антологию "Другие стороны", составленную самой артисткой.

Первые профессиональные записи 16-летняя Кейт Буш сделала с подачи гитариста Pink Floyd Дэвида Гилмора в 1975 году, за три года до прорыва с "Грозовым перевалом". Гилмор, впечатлённый талантом юной леди, даже оплатил демо-запись и попросил своего знакомого Эндрю Пауэлла (который впоследствии стал продюсером первых двух альбомов Буш) помочь с аранжировкой, поскольку Кейт только пела и аккомпанировала себе на рояле. Одна из нескольких записанных тогда песен – Humming ("Гудим!") – ранее не издавалась.



В 1982–83 годах Кейт Буш записала две песни на французском языке, явно не из маркетинговых соображений, а ради собственного удовольствия. Песни едва известные, поскольку в тогдашний альбом певицы (The Dreaming, 1982) они не вошли. И даже на сингле вышли только, что логично, во Франции и Канаде, летом 1983 года. На первой стороне была песенка "Не убегай", Кейт сочинила не только музыку, но и французский текст.



Если не считать мегахита Running Up That Hill и, возможно, популярнейшего дуэта с Питером Габриэлом Don’t Give Up, самой прославившейся песней Кейт Буш в России стала Babooshka (1980). Понятно почему: русское слово "бабушка" (с ударением на букву "у", правда), балалаечные трели и псевдорусский костюм артистки в видеоклипе. Очень приятно, хотя содержание песни не имеет к России ни малейшего отношения, там влюблённая дама пишет письма объекту своей страсти и подписывает их странным ником Babooshka. Песня хорошая, но ещё лучше, на мой вкус, вторая сторона того же сингла, даже не вошедшая в тогдашний альбом "Никогда навсегда", Ran Tan Waltz. Возможно, Буш пренебрегла ею из самоцензурных побуждений: это едва ли не единственная песня в целомудренном репертуаре артистки, где присутствует неприличное слово. Попробуйте определить какое!



Четвёртый и последний диск в шкатулке раритетов Кейт Буш называется "Словами других" и представляет очень немногочисленные, всего девять треков, бушевские интерпретации песен других авторов: народные, поп- и джаз-стандарты. И тут меня ждал сюрприз – Acuarela do Brazil Ари Барросу из моего любимейшего кинофильма "Бразилия"(1985) режиссёра Терри Гиллиама! Я смотрел эту картину раз пять, она даже есть у меня на DVD, но, видимо, никогда не изучал титры и не знал, что бразильскую песенку-то поёт сама Кейт Буш! Что ж, напоследок погружаемся вместе с британской примадонной в Первый Сон Сэма Лаури.

Плейлист 274-го выпуска "Музыки на Свободе":



1. The Black Keys (USA). Wild Child, LP Dropout Boogie (Nonesuch/Easy Sound)

2. Liraz (Israel/Iran). Joon Joon, LP Zan (Glitterbeat)

3. Liraz (Israel/Iran). Roya, LP Roya (Glitterbeat)

4. Erasure (UK). Inside Out, LP Day-Glo (Based On True Story) (Mute)

5. Dengue Fever (USA/Cambodia). Deepest Lake On The Planet, EP Girl From The North (Tuk Tuk)

6. Dunaj (Czech Republic). Kapka, LP Za vodou (Animal Music)

7. Kate Bush (UK). Running Up That Hill (12” remix), LP The Other Sides (Fish People)

8. Kate Bush (UK). Humming, LP The Other Sides (Fish People)

9. Kate Bush (UK). Ne t’enfuis pas, LP The Other Sides (Fish People)

10. Kate Bush (UK). Ran Tan Waltz, LP The Other Sides (Fish People)

11. Kate Bush (UK). Brazil (Sam Lowry’s First Dream)” LP The Other Sides (Fish People)

12. Black Ox Orkestar (Canada/USA). Lamed - Vovnik, LP Everything Returns (Constellation)

13. Air Waves (USA). The Dance, LP The Dance (Fire)

14. Tone of Voice Orchestra (Denmark). Typecast, LP Tone Of Voice Orchestra (Stunt)

