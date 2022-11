Булочки тёти Марты. Артемий Троицкий слушает эхо пляжа

Двести пятьдесят первый выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ посвящён канадским исполнителям из группы "Марта и булочки" (есть и такая!), и она довольно знаменита и очень профессиональна. Рок-критик Артемий Троицкий рассказывает о пути Martha & The Muffins к успеху, о творческих ухабах и шишках, о возрождении и новом подъёме.

Канада подарила мировой рок-музыке массу превосходных артистов. Многих из них часто ошибочно считают американцами – скажем, Нила Янга и Джони Митчелл. Но есть одна малозаметная особенность: большинство прославившихся канадцев представляют традиционные направления рока – бард-рок, фолк-рок, хард-рок, хэви метал – а вот, скажем, "новая волна", панк и постпанк представлены на удивление скудно. Кого можно вспомнить, не углубляясь в тёмные архивы? Панки Nomeansno; электронно-индустриальные Skinny Puppy; эклектичные хитмейкеры Men Without Hats… Кто ещё? Моими любимыми канадскими ньювейверами были и остаются Martha & The Muffins из города Торонто. Совсем недавно – возможно, к 45-й годовщине создания ансамбля – вышел в свет сборник редких записей из его истории, называется Marthology: In and Outtakes, и эта "Мартология" даёт отличную возможность вспомнить труды незаурядного коллектива.

Из рок-звезды Марта Джонсон плавно трансформировалась в общественную деятельницу и регулярно выступает на гражданских акциях

Группа дебютировала осенью 1977-го, а в следующем году выпустила первый сингл. Состав был такой: две поющие и подпевающие Марты, Джонсон и Лэдли, на клавишных; гитарист и автор музыки Марк Гейн; его брат Тим на барабанах и Карл Финкль на бас-гитаре. Музыка – модная и стильная. Напоминала, с одной стороны, элегантных лидеров американской "новой волны" Talking Heads и В-52s, с другой – романтичных англичан типа Duran Duran и Ultravox. Неудивительно, что именно английские искатели талантов первыми обратили на "Марту и булочки" ("кексики") внимание, подписали с ними контракт и увезли в Оксфорд записываться. Дебютный альбом Metro Music вышел в феврале 1980 года, одновременно с синглом Echo Beach. На "Мартологии" эта прелестная песня представлена в редкой полуакустической версии, записанной в 2010 году к 30-летию релиза.



"Пляж с эхо" стал хитом во всех англоязычных странах с протяжённым морским побережьем – Британии, США, Ирландии, Австралии. В Канаде Echo Beach прославилась навеки: она регулярно входит в списки "лучших канадских песен всех времён", в её честь назван большой концертный зал на берегу озера Онтарио. К сожалению, этот успех так и остался непревзойдённым в карьере Martha & The Muffins. Второй альбом, Trance & Dance, прошёл незамеченным и хитов не произвёл. Третий, This Is The Ice Age ("Это ледниковый период", 1981) продюсировал знаменитый Даниэль Лануа, и работа эта очень сильная. Помню, мы слушали этот альбом у меня дома с Петром Мамоновым, и Пете безумно понравилась загадочно-расслабленная песня Boy Without Filters… Но коммерческого успеха вновь не было, контракт с английским лейблом был расторгнут, группу покинула Марта Лэдли и вся ритм-секция.



Группа превратилась фактически в супружеский дуэт Марты Джонсон и Марка Гейна, и этот факт был зафиксирован в новом названии: М+М. Что можно было прочесть и как "Марк + Марта". Под этим новым названием было записано три альбома: Danseparc (1983), Mystery Walk (1984) и The World Is A Ball (1986). Самым успешным был второй; помимо хита Black Stations/White Stations ("Чёрные станции/Белые станции"), посвящённого расизму на североамериканском радио и запрещённому на некоторых станциях в США, на "Таинственной прогулке" имеется и отличная песня "Говорю сквозь шляпу".



Подозреваю, что Марта и Марк всегда были англофилами, но в 1987 году они решились на радикальный шаг, переехав жить в милый английский курортный городок Бат. Здесь они начали записывать очередной альбом, но не закончили, вернулись спустя два года в Торонто, где и закончили работу. Практически одновременно увидели свет их дочь Ева и новый альбом, который супруги назвали "Современная колыбельная" (1992). С него – песня "Схватка с чудовищем". Хотя практически весь лонг-плей был сыгран и спет вдвоём, приписан он вновь был "Марте и булочкам".



Возвращение к старому бренду не принесло удачи. Modern Lullaby продавался плохо и, учитывая семейную ситуацию, Марта и Марк решили на время отойти от музыкальной рутины. В 1995 году счастливая мама Джонсон выпустила альбом детских песенок "Песни из домика на дереве", который получил премию Juno (канадский аналог Grammy) за "Лучшую музыку для детей". Дуэт эпизодически выступал на всяких почётных мероприятиях, но ни пластинок, ни гастрольных туров не предпринимал. Отчасти это, наверное, связано с тем, что в 2001 году у Марты диагностировали болезнь Паркинсона. Следующий всплеск творческой активности последовал только спустя полтора десятилетия, в 2010 году, когда Martha & The Muffins выпустили свой восьмой (и последний на данный момент) альбом Delicate, а канадская музыкальная общественность торжественно отметила 30-летие релиза Echo Beach. Новую "взрослую" версию знаменитой песни мы послушали в самом начале, а теперь "Мартология" предлагает нам оборотную сторону сингла, отличную песню "Большой день".



С тех пор дискография семейства Джонсон-Гейн пополнилась одним альбомом и одним синглом. Альбом – сольное творение Марты, так и называется: Solo One. Вышел в 2013 году, и на нём имеется песня "Действуй как женщина". Вообще, из рок-звезды она плавно трансформировалась в общественную деятельницу и регулярно выступает на гражданских акциях – феминистских, антирасистских, благотворительных в поддержку здравоохранения. И самый актуальный публичный жест Martha & The Muffins – в том же духе. В 2020-м, на пике COVID-пандемии, Марк и Марта выпустили новую версию своего хита 1984 года "Выходите и танцуйте" – под названием "Будьте дома и танцуйте"!

Плейлист 251-го выпуска "Музыки на Свободе":



1. Dehd (USA). Clear, LP Blue Skies (Fat Possum)

2. Nicolas Repac (France). Kama Twist Dada, LP Rhapsodic (No Format!)

3. La Tati (Chile). Mal sueño, LP Kula (Chilihue)

4. Jason Molina (USA). Shadow Answers The Wall, LP Eight Gates (Secretly Canadian)

5. Martha & The Muffins (Canada). Echo Beach (30th anniversary version), LP Marthology: In And Outtakers (Pop Guru)

6. Martha & The Muffins (Canada). Talking Through My Hat, LP Marthology: In And Outtakers (Pop Guru)

7. Martha & The Muffins (Canada). Fighting The Monster, LP Marthology: In And Outtakers (Pop Guru)

8. Martha & The Muffins (Canada). Big Day, LP Marthology: In And Outtakers (Pop Guru)

9. Martha & The Muffins (Canada). Act Like A Woman, LP Marthology: In And Outtakers (Pop Guru)

10. The Surfing Magazines (UK). Locomotive Cheer, LP Badgers оf Wymeswold (Moshi Moshi)

11. Kee Avil (Canada). Saf, LP Crease (Constellation)

12. John Townley (USA). Skin Game Blues, LP The Old Sailor (Lollipop Shoppe)

13. Beautify Junkyards (Portugal). The Sphinx, LP Cosmorama (Ghost Box)

14. Delvon Lamarr Organ Trio (USA). Call Your Mom, LP I Told You So (Colemine)

